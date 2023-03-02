馬克龍加入加蓬保護森林會議 促進法國參與

法國/馬克龍/非洲/加蓬/一個森林

一個森林峰會於3月1日星期三在加蓬利伯維爾開幕並將持續多日。這是一個致力於保護熱帶森林的高級別國際會議，對橫跨中部非洲六個國家的剛果盆地的森林戰略保護布局。法國總統馬克龍將與幾個非洲國家總統一起出席峰會。馬克龍於2023年3月1日抵達利伯維爾。

廣告 繼續瀏覽後續

在環保人士、民間社會成員和一些部長進行了一天的交流和辯論後，預計一些國家元首和政府首腦將出席第二天的會議和圓桌討論。馬克龍也由此開始對中部非洲的訪問。剛果總統德尼-薩蘇-恩格索，加蓬總統阿里-邦戈，當然還有安哥拉總統若昂-洛倫索和中非總統福斯坦-阿爾奇-圖阿德拉也將出席這次峰會。

馬克龍的飛機於3月1日星期三晚上7點左右降落在利伯維爾，這是他此行的第一階段，隨後他將前往安哥拉、剛果（布）和剛果（民）。據本台在利伯維爾的特約記者Paulina Zidi說，馬克龍在加蓬總統府受到了加蓬總統Ali Bongo的歡迎。

屬於馬克龍與加蓬總統兩人第一次會面是這次為期兩天的正式訪問中所計畫的兩位總統之間唯一的雙邊交流時間，因為星期四的日程，是馬克龍將與加蓬環境部長李-懷特一起，在向利伯維爾的法國社區發表演講，還要前往參觀這片熱帶森林的中心。

由於氣候變化，拉丁美洲的亞馬遜河遭指正在慢慢死亡，而中非的森林才顯更強的復原力，繼續為消弭二氧化碳做貢獻。據加蓬官員說，這片森林在樹木行間吸存了400億噸二氧化碳。該森林為氣候調節做出了巨大的貢獻。但是，當地森林中出現了最初的警告信號。專家警告，因此現在也是採取行動的時候了。

馬克龍希望此次"一個森林 "峰會成為一個執行的峰會，但非洲國家希望它成為一個解決方案的峰會。

根據當地官員的說法，對民眾和國家的信號是通過融資來實現的。"我們可以以一歐元的價格出售一升燃料，而我們卻不能以50美元的代價儲購一噸二氧化碳，這是不正常的。誰應該制定價格？這將在 "一個森林 "峰會上加以討論。

這就是 "一個森林峰會 "的關鍵問題之一：尋找方法來補償剛果盆地國家為保護作為世界之肺的森林所做的努力。