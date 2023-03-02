馬克龍為其新非洲政策辯護

政治

非洲 – 馬克龍本周三晚抵達加蓬首都利伯維爾，這是為期近四天的非洲之行的第一站。 這次訪問遠不像其他前任那樣大張旗鼓，而是為了恢復法國在歐洲大陸的形象。

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3 月 1 日星期三，在加蓬的利伯維爾機場出口處，確實有這幾十人受到士兵的嚴密監督。 但在通往總統府的路上，沒有懸掛法國國旗，也沒有歡騰的人群。

馬克龍 (Emmanuel Macron) 將與幾位中非國家元首在利伯維爾參加一個專門討論保護熱帶森林的峰會，開始對該地區為期四天的訪問。 這次峰會被稱為一個森林峰會，由兩國共同舉辦，旨在為氣候變化背景下的森林保護、氣候和物種保護尋找“具體解決方案”。

到訪加蓬之後，馬克龍還將出訪安哥拉、剛果和剛果民主共和國。 對於第 18 次非洲大陸之行，總統希望保持謙遜的姿態。 以外交攻勢甚至收復行動的形式進行的訪問，意在開啟法國與反法情緒持續增長的歐洲大陸關係的新紀元。 加蓬總統阿里·邦戈 (Ali Bongo) 的一位顧問解釋說：“總以教訓別人的口吻對待別國的時代過去了。”

為了阻止法國在歐洲大陸明顯喪失影響力，馬克龍並沒有空手而去。 因此，他向加蓬提供了民族音樂背景：一名法國研究人員在 1950 年代和 1960 年代收集的 700 小時錄音。

法國總統馬克龍在向法蘭西共同體加蓬代表發表講話時表示，“法屬非洲”的時代已成為過去，法國有意成為非洲大陸國家“中立的夥伴”。馬克龍去年7月曾表示，與非洲國家建立關係是他第二個總統任期內的優先事項之一，當時他訪問了喀麥隆、貝寧和幾內亞比紹。