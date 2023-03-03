英王查爾斯將訪法德 首度以國王身分國事訪問

政治

歐洲 – 白金漢宮3月3日宣布，英國國王查爾斯三世（King Charles III）將於本月26-29日訪問法國，隨後再訪問德國，這是他作為英國國王的首次國事訪問。

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法新社報導，查爾斯三世選擇訪問德法這兩個歐洲國家和親密盟邦，被外界普遍視為是英國脫歐後試圖建立橋樑的努力。

查爾斯三世將於3月26日至31日訪問法國和德國，也就是5月6日加冕典禮之前。

白金漢宮表示，此行將是慶祝英法德的共同歷史和價值觀、對環境保護的承諾以及在烏克蘭戰爭中合作的機會。

查爾斯三世和他的妻子卡蜜拉（Camilla）3月26日至29日將訪問法國，並與總統馬克龍（Emmanuel Macron）一起在巴黎凱旋門舉行紀念儀式和敬獻花圈。

查爾斯三世將在法國參議院發表演說，而卡蜜拉會和法國第一夫人碧姬．馬克龍（Brigitte Macron）在奧塞美術館（Musee d'Orsay）為莫奈（Edouard Manet）和·德加（Edgar Degas）新展覽正式揭幕。

法國總統馬克龍將於3月27日在凡爾賽宮為來賓主持國宴。3 月 28 日，查爾斯和卡蜜拉將前往西南部的波爾多。 國王將前往去年夏天被大火燒毀的地區，參觀有機葡萄園。

愛麗舍宮說：“這次國事訪問是君主加冕前的首次訪問，是法國的榮幸，也說明了將我們兩國團結在一起的深厚歷史聯繫。” “它也象徵著共和國總統和國王陛下之間的友誼和信任關係，他們過去曾為保護生物多樣性和抗擊全球氣候變化而密切合作過”。