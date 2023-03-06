法國反退休改革明起大罷工，八工會希望讓國家停擺

法國反退休改革

在法國巴黎眾議院前舉行抗議活動後，代表法律的雕像被貼上要求60歲退休的海報2023年2月7日。

法國參議院繼續辯論受爭議的退休改革法案，同時法國各大工會在3月7日周二發動第六輪反退休改革大罷工和抗議遊行，希望讓"法國陷入停滯"狀態，並誓言讓罷工行動在周二過後繼續下去。

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第六輪罷工和抗議行動預計將是大規模的，根據民意調查，法國多數人仍反對將法定退休年齡從62歲推遲到64歲。

馬克龍政府表示敞開對話大門，繼續優化退休改革方案。

法國8大工會希望明天3月7日的罷工遊行動員比1月31日做得更好。據警方統計1月31日上街抗議的人有127萬人，工會聯盟則宣稱那次有250萬人參加抗議。據法國全國工聯（CGT）統計，1月31日在全法有265場集會。

預計明天周二法國的交通系統將受到"非常嚴重地"影響，高鐵（TGV）和城際列車（TER），以及法蘭西島的地鐵和快線地鐵RER也將"非常混亂"。

巴黎運輸公司（RATP）預告：

周二白天，除去巴黎兩條自動地鐵1號線和14號線正常運行，其餘線路都受影響。

4號線將有三分之二運行；

6號線和12號線從早5點30分開到晚8點，前者平均三分之一運行，後者非高峰時段四分之一運行。

巴黎地鐵網中的其他線路將只在高峰期（早6:30-9:30和下午4:30-7:30）開放，有時會延長，其中一些線路只在某些路段運行。

許多車站將幾乎全部關閉。據管理部門稱，周三，地鐵網絡的情況應該繼續類似。

但預計公共汽車和有軌電車的情況會有所改善，交通將幾乎正常。

法國鐵路公司（SNCF）預告：

周二，80%的高鐵 （TGV Inoui和Ouigo）將被取消，幾乎所有城際列車（Intercités）被取消，法國和德國以及法國和西班牙之間的國際聯繫減少，甚至中斷。

巴黎快線地鐵（RER）：A線，B線，H線，K線，U線，三分之一運行；C線，D線，J線，L線，N線，R線，五分之一運行；E線，P線，十分之一運行。

法國國鐵（SNCF）和巴黎運輸（RATP）都建議乘客推遲行程。這兩個公交運營集團將在周二對周三的罷工交通情況進行更精確的預測。