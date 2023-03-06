退休改革：法國工會再度組織大罷工，聲稱要讓整個國家“停擺”

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幾個星期以來，各工會一直在加大壓力，聲稱3月7日星期二的罷工抗議將是超大規模的，會讓整個國家在24小時內“停擺”。

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法國各工會號召人們3月7日星期二再度大規模地走上街頭，抗議政府的退休改革計畫，反對馬克龍的退休改革計畫將法定退休年齡從62歲推遲到64歲。

幾個星期以來，各工會一直在加大壓力，聲稱3月7日星期二的罷工抗議將是超大規模的，會讓整個國家在24小時內“停擺”，各工會還聲稱將在戰略行業企業里組織大規模的和連續的罷工，試圖讓政府屈服。

在大罷工的前夜，不論是工會方面還是政府方面，周一都在做準備。

總是被稱作改革派的工會CFDT的總書記貝爾熱(Laurent Berger)周一表示，“我呼籲法國的工薪人員、公民、領取養老金的退休人員周二大規模地走上街頭示威抗議”，貝爾熱認為，國家元首馬克龍“不能夠對（抗議活動）充耳不聞”。

為抗議馬克龍的退休改革計畫，自今年一月份以來，工會已經數次罷工抗議。第一次是在今年的1月19日。3月7日星期二的罷工抗議將是第六次。

法新社指出，總統馬克龍希望的退休改革計畫非常不受歡迎。對於馬克龍計畫將法定退休年齡從62歲推遲到64歲，法國人大多持反對態度，認為這是“不公平的”，尤其是對從事繁重工作的工人來說是不公平的。