29屆沃蘇勒亞洲電影節：兩部主競賽單元影片《宴會》《面紗背後》

電影節，亞洲

第29屆沃蘇勒國際亞洲電影節共有9部來自不同國家的電影入圍主競賽單元，角逐最終金環獎。開幕5天來，沃蘇勒Majestic影城5個主放映廳已陸續上映大部分入圍電影，幾乎所有參賽影片的導演都出席電影節推介作品、與觀眾交流互動。

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菲律賓影片《宴會》：原諒--人類之愛

《宴會》是曾獲得洛迦諾電影節"金豹獎"的菲律賓導演布里蘭特-門多薩2022年的新作，此次參賽沃蘇勒電影節是該片在法國的首映。 故事講述了一個富裕家族之子拉斐爾，在為家宴採購食材回家途中發生車禍，驚恐中他和同車的父親快速逃離。最終相撞車上的司機：一個貧困家庭的父親因傷勢嚴重身亡。在對車禍調查過程中，拉斐爾一家深受內心譴責，父親決定替拉斐爾擔罪，投案被判入獄。按照父親的要求，拉斐爾收留照顧了受害者的妻子家人，幫助他們走出失去親人的痛苦，但生活在謊言里讓拉斐爾陷入深深的自責負罪，每天面對受害家人深感痛苦窒息。

影片中拉斐爾由菲律賓演藝明星的Coco Martin扮演，飾演其母親的Jaclyn Jose2016年曾獲戛納電影節最佳女演員獎。

由於正在日本拍攝新片導演布里蘭特-門多薩沒有前來出席電影節，他在對該片的推介中說，“這場車禍永遠改變了兩個家庭的生活，造成了共同的痛苦。而正是在這種痛苦中，讓這兩個家庭建立了聯繫，悔改與接受之間的交流才被擺在了（片中多個籌備宴會的）餐桌上。正是在這種行為中，我們看到了人類所能做出的最勇敢的決定：原諒。”

一位電影節觀眾在看完該片後向記者表示：此次電影節上很少有電影能像《宴會》一樣如此好地闡釋愛這個主題，這是一種對他人的愛，一種人類之愛，影片中展現的原諒的舉動非常令人感動，非常喜愛這個電影

印度影片《面紗背後》：以諷刺的方式突出政治的荒謬

《面紗背後》講述了一個在美國長大的印度女性Ana為實現已故父親的遺願，回到她在印度中部的故鄉，捐獻藏書在當地建一個圖書館，這一良好意願卻引發村裡一場風波。爭取建圖書館的過程遭遇種種阻撓，為走出僵局，Ana參加了村委會選舉，影片以諷刺方式展現了印度政治和社會體系的貪腐荒謬之處。

執導《面紗背後》的印度導演帕文莫加里（Praveen Morchhale）被稱為印度新浪潮的先鋒導演，他的第一部故事片《赤腳到果阿》（2013年）就在多個影展獲得好評，他的電影簡單、微妙、富有詩意。他來沃蘇勒參加了今年的電影節，他在對《面紗背後》的推介中說，“在印度，儘管政府控制着所有表達途徑，將政治藝術家和反對者關進監獄，而諷刺是唯一剩下的能夠觸及有關社會和政治議題的一種方式。他說，《面紗背後》受到印度農村許多真實故事的啟發，試圖以諷刺的方式突出政治荒謬和有關婦女社會地位問題。這也是一個關於女性的力量、意志和韌性的故事。

飾演女主角Ana的演員也參加了本屆沃蘇勒電影節，在放映影片之後，她接受法廣的採訪中說："女性面對一個腐敗的社會，要站起來反對，爭取自己想要的和希望實現的改變，當影片播映時看到觀眾對片中那些諷刺荒誕情節的熱烈反應，作為參與電影製作的人更加能夠體會到，影片所反映的不僅僅是印度社會的問題，也是世界所有國家社會都會有的問題。"