法國街頭示威如火如荼 大罷工1天經濟失血15億歐元

法國重量級工會CGT對法國政府退休養改革計畫，舉行跨工會大規模全國罷工，在示威遊行舉牌標語上寫着“我們不會撤退”。 2023 年 1 月 31 日 尼斯

根據法國中小企業聯盟指出：退休改革抗議示威活動，罷工一天，導致法國經濟損失15億歐元。

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法國工會舉行大規模的退休改革抗議示威罷工，各方想知道的是：罷工一天，會導致法國損失多少？法國中小企業聯盟指出：退休改革抗議示威活動，罷工一天，導致法國經濟損失15億歐元。

2023 年 3 月 7 日是法國反對退休改革的大批動員日，呼朋喚友、聲勢浩大。

法國勢力龐大的勞工總聯盟(CGT)的秘書長馬丁尼茲（Philippe Martinez） 接受法國新聞電視台franceinfo的訪問中，特別解釋說：“從罷工新階段的第一天開始，聯合行動的跨工會組織就提出了新的口號：‘讓法國停擺’”。但如今各界提出這個大哉問：罷工的成本是多少呢？

2019 年罷工季度 GDP 的 0.2% ：

一些經濟學家、工會成員和機構試圖回答這個問題。 法國國家統計和經濟研究所 (Insee) 同樣也提出數據，它在 2022 年 2 月 7 日的經濟現況報告中提供了一些答案。

法國西部報引述法國經統局的數據指出，與 2019 年一樣，1995 年罷工帶來的經濟衝擊，“被評估為一：個季度 GDP 的 0.2 點左右”。

法國經統局在這份文件中指出，“自發展遠程辦公後，按道理，自然就可能會減輕這種影響”。

根據法國中小企業聯盟秘書長杜梅尼向RMC電視台指出，一天的罷工將導致法國損失15億歐元。

根據法國中小企業聯盟秘書長杜梅尼2023 年 3 月 6 日星期一提供給 RMC 電視台的計算結果：一天的罷工將導致法國損失15億歐元。