法國參議院投票通過64歲退休制

法國參議院以絕大多數通過了政府退休改革關鍵性的第 7 條法案，該條規定推遲法定退休年齡為64歲，不再是62歲。 這一決定受到了行政部門的歡迎。 但左派批評右派強加的辯論加速。

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在法國參議院的一些右翼議員的掌聲中，在總人數為 345 名參議院中，將法國勞工的法定退休年齡從 62 歲推遲到 64 歲的投票，是以 201 票對 115 票獲勝。總理博爾內(Elisabeth Borne) 在推特上寫道：“我很高興所進行的辯論使這次投票成為可能。”

面對左派議員的“阻撓”，法國參議院多數派為這篇文章釋放了條例的重炮，以加速辯論。 左派議員對這項可謂的“政變”則感到憤慨。

“你在搞砸辯論”：

共產黨參議員領袖埃利安·阿薩西 (Eliane Assassi)批評道:“參議院所謂的智慧受到打擊”。其共和黨的同僚 Bruno Retailleau 則反駁道：“我們永遠不會接受你讓參議院梅朗雄化！”

法國參議院的討論按計畫於本周四上午 10 點 30 分繼續進行。 民選官員將對參議院員Bruno Retalitea 提出的一項有爭議的修正案進行辯論，該修正案規定，已經投票決定未來聘用的特殊制度的逐漸廢除也適用於已經在職的員工。 這種對“老祖父條款”的質疑既沒有說服它的中間派盟友，也沒有說服政府。