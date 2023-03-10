法國第二位女性宇航員將開始操作訓練

科學

歐洲 – 法國新宇航員索菲·阿登諾（Sophie Adenot）3月10日表示，她“期待”4 月初開始能夠在圖盧茲太空城接受訓練。她對記者說，不論是在休斯敦太空城，還是在加拿大、日本的基本訓練都給她打下了好的基礎。至於操作部分，還需特定訓練。

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兩天集訓後，她興奮地說，“我正處於一種令人難以置信的熱情狀態，我精力太充沛了”。 40 歲的索菲·阿德諾 (Sophie Adenot) 將於 4 月 1 日在德國科隆的歐洲宇航員中心 (EAC) 開始接受“12 至 14 個月”課程“基礎訓練”的培訓。

為了當上宇航員，阿登諾通過了持續一年多的遴選，包括心理評估、醫學測試、面試……阿登諾將於2023年春天“重返校園”，參加在德國科隆的歐洲宇航員中心舉行的培訓。

索菲·阿登諾表示，任務將分為“幾項任務：保持技能、幫助設計未來的太空探索任務、幫助空間站工作人員和地麵糰隊之間的溝通”。

歐空局載人飛行戰略與協調負責人迪迪埃施密特表示，歐洲宇航員的培訓將“在未來幾年內發生重大變化”，以實現“月球目標”。“我們正在培養新一代宇航員，他們將完全超越前往 400 公里軌道空間站並返回的簡單事實，然後我們將前往 400,000 公里並登陸月球”。

他解釋說：“這不僅僅是宇航員，而是背後為發射任務做準備的 1,000 人。這也是為了能夠在正確的時間做出正確的決定”。

去年 11 月，歐洲航天局 (ESA) 任命了五名新宇航員。 除了索菲·阿登諾之外，新晉陞的還有 31 歲的英國人庫根 Rosemary Coogan 和三名男子：瑞士人西柏 Marco Sieber、西班牙男子費南德茲 Pablo Alvarez Fernandez 和比利時人拉斐爾·列日 Raphaël Liégeois。

所有人都加入了七名歐洲宇航員的行列，他們來自 2009 屆，其中包括兩名德國人、兩名意大利人、一名英國人、一名丹麥人和法國宇航員托馬斯•佩斯凱 Thomas Pesquet。