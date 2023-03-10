英法峰會重啟 蘇納克：“前所未有的合作”

政治

歐洲 – 法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 和英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 周五在法英關係中確立了“新起點”和“新雄心”，在英國脫歐引發多年隔閡之後，雙方就打擊非法移民這一棘手問題達成協議。

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法國總統在法國和英國自 2018 年以來首次峰會結束時的聯合新聞發布會上表示：“這是一個重聚、重新聯繫和新開始的時刻（......）這是一次具有新雄心的峰會”， 英國首相在提到兩國百年關係的“親切諒解”時補充道：這是新的開始，更新的協議。“A new beginning, an accord renewed”（新的開始，更新的協議）。

英國首相蘇納克在接受《費加羅報》採訪時明確表示，法國總統馬克龍當然是一位好朋友。他這樣回答是回應前任特拉斯 (Liz Truss)的疑問。當時特拉斯曾經猶豫地提問，我不知道馬克龍到底是我們的朋友還是敵人。

在查理三世國王首次出國對法國進行國事訪問前十五天，兩位領導人表現出一系默契的姿態，交換了周六參加六國錦標賽的國家橄欖球隊的球衣，或分享關於足球的軼事。

從英國脫歐到疫情大流行，再到亞太地區因結盟而發生的激烈爭吵，多重危機中斷了年度峰會的傳統。

非洲及中東多地的人從法國等國經英吉利海峽偷渡至英國的現象多年來一直存在，長期困擾英國政府。蘇納克在會見法國總統馬克龍時，表明會與法國加強合作，打擊參與跨海峽人口走私的團夥。

一份來自倫敦的聲明稱：“未來三年，英國出資將在 2023-24 年為 1.41 億歐元，在 2024-25 年為 1.91 億歐元，在 2025-26 年為 2.09 億歐元。”

英國首相宣布在法國北部開設一個“新拘留中心”，“一個新指揮中心”彙集了兩國專家和“500 名額外巡邏法國海灘的官員”。 更多無人機將完成“提高攔截率”的設備。

移民問題一直是英法兩國爭論的一個焦點，倫敦指責巴黎在阻止移民穿越海峽方面做得不夠，法國官員則強烈駁斥這一指控。倫敦和巴黎還許諾利用科技和人力資源，增進法國海岸的偵察、監控和攔截船隻工作。他們希望搜集和使用情報，特別是來自被截獲移民的情報，更有效摧毀走私網路並阻止非法越境。

英吉利海峽兩岸將首次部署觀察人員小組，以“加強共識”，改善對移民盤問，加強情報交流。協議簽署前夕，英國政府曾稱，去年迄今已有超過4萬名移民越過英吉利海峽進入英國，創下新紀錄。

英國國防部稱，去年的暫計總數為4萬885人，遠超過去年的2萬8561人，其中大多為阿爾巴尼亞人、伊朗人和阿富汗人。