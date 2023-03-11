法國示威今天再來一輪 工會繼續與馬克龍“掰手腕”

法國/退休改革

法國繼續被拉進持續罷工背景下，法國成千上萬響應多個工會膽號召，今天舉行第七輪示威，反對總統馬克龍想要的，但遭法國人說極不歡迎的養老金改革計畫。法新社說，這是政府和工會之間繼續掰手腕的又一個考驗日。

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上一輪即本星期二的示威，根據法國內政部報告有128萬示威者，但工會方面說有超過300萬人示威，反對這項改革的行動是大規模的，上街的人數超過了再早的1月31日的示威高峰。

今天是自1月19日以來的連續示威第七天行動，反對法國總統馬克龍想要進行的這項養老金改革。馬克龍想把法定退休年齡從62歲推遲到64歲，此前馬克龍競選連任推出的退休金改革計畫目標是65歲法定退休。但根據民意調查，法國人大多對這項改革持敵意，認為這對婦女和從事繁重工作的人尤其 "不公平"。

周五，勞工部長杜索Olivier Dussopt援引憲法武器（憲法第44.3條）向參議院提交了單一討論表決議案，參議院將不得不對整個法案進行逐條單一投票，未涉及尚有其餘70條條款。但即使不對剩餘的一千多條修正案進行辯論或表決，它們仍然可以由議案提出人簡單地提出來表決。這是一種爭取時間的方式。但也給左派帶來希望，即在周日午夜的最後期限前，議案 "不會被付諸表決"。

勞工部長稱，自2月2日以來，"我們一起進行了74個小時的辯論"，"在每個條款上，儘管進行了實質性的討論，但程序阻撓已經成為一種常規性的選擇"。

針對逐條表決決定，工會CGT Energie警告會有憤怒的升級。但總統馬克龍在周四給工會組織的一封信中告訴工會，政府正在傾聽改革意見，同時強調改革是必要的。

法國政府稱選擇提高法定退休年齡是為了應對養老基金的財務惡化和人口老齡化。法國政府官員解釋，改革退休制是為了下一代免除繳納上一輩遺留下來的退休金債務負擔。

法新社說，法國是法定退休年齡最低的歐洲國家之一，儘管養老金制度並不完全具有可比性。上周五，西班牙的左翼政府宣布就如何計算養老金達成協議，這是布魯塞爾為換取歐盟刺激資金而提出的要求，這給高收入者帶來了更多壓力。受到人口老齡化的威脅，西班牙在2021年11月宣布了一項範圍廣泛的協議，至2027年，在不提高法定退休年齡為67歲的情況下增加分攤繳納。

而法國總統把他的政治資本的很大一部分寄託在他第二個五年任期的這一旗艦改革措施上，但改革卻使一部分法國人對他的不滿情緒具體化了。

然而，馬克龍顯示他的堅定性，他不同意與工會會面，認為在總理博爾內進行的磋商和對議案已經作出的調整之後，現在是議會工作時間。周五下午，馬克龍還宣布說養老金改革應該在議會中結束，這意味着他不排除任何選項，包括以《憲法》第49.3條，該條款允許政府不經表決通過立法議案。

據該報道，在全國範圍內，即使法國其他人沒有像工會所希望的那樣打趴經濟，抗議活動仍然很強烈。自周二以來發生的、影響關鍵經濟部門（運輸、能源等）的封鎖和可再持續的罷工是否會繼續，仍然存在不確定性。

在巴黎，一些地區的垃圾堆積如山，據市政廳稱周四有3700噸垃圾沒有被收集。

由於空中交通管制員罷工，法國航空運輸局已要求航空公司取消幾個機場原定周六和周日的20%的航班。

在鐵路方面，國家鐵路公司SNCF預測，周五和整個周末的交通將繼續"嚴重混亂"。