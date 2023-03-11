法國軍隊明稱要阻退役精兵前往訓練未來潛在敵人

法國/退役空軍精兵

法國空軍退役精兵有沒有人前往中國幫助訓練中國飛行員？法國曝料媒體Le Canard Enchaîné指控有其事，根據所指涉案法國空軍基地，媒體求證，該基地一口否決稱沒有的事。但是，法國軍方以此為契機，希望明確立法，禁止空軍以及太空人員前往他國訓練可能是未來敵人的軍事人員，並且希望將此立法布及全部軍人。法國國防部警告，向外國和競爭國家泄露軍事知識是一種犯罪行為，會受到嚴厲懲罰。

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據法國媒體報道稱，法國聞名空軍基地Saint Dizier BA 113 的前飛行員將來能否向中國同行解釋戰鬥機的複雜技能？該基地一口拒絕說沒有！並稱從來沒有過。雖然 Canard Enchaîné 剛剛透露至少有“一名法國軍人”訓練了中國飛行員。但法國軍隊宣布它希望籍此加強現行法律。

據消息稱，退休後賺取 300,000 歐元是相當誘人的。但是，當中國軍隊提出向前法國士兵支付這筆款項，讓他們展示自己的所有專業技能時，這最終會被證明是要落入尷尬的。 這一切都始於3 月 8 日發表在 Le Canard Enchaîné 上的一篇文章。據該文，“每年 30 萬歐元用於支付獎勵培訓中國飛行員”，有人向法國退役空軍和航天人員承諾。法國人承認在與俄羅斯甚至與中國的國際緊張局勢中，這一行為可能會變得危險。據法國媒體說，法國武裝部隊未來應該對這些可能要訓練外國士兵的“前法國戰鬥機飛行員”加強限制。

顯然，除非事先獲得官方授權，否則這些退伍軍人將無法再向他國提供軍事技能訓練。在法國香檳-阿登區，有納有空軍和太空部隊，位於聖迪濟耶（上馬恩）的空軍基地 BA113。

根據諷刺報紙Le Canard Enchaîné的說法，幾名“西方飛行員”曾訓練了中國飛行員。France 3 地方台Champagne-Ardenne 因此聯繫了武裝部隊空軍基地BA113，以了解通過 BA113 的人員是否有過這些培訓師。“據我們所知，在我們確認的人員中，沒有涉及 113 空軍基地的人。”

在此案中，明確的想法是，“結束目前存在的法律模糊性”。對於為國家服務概念，這是一個“確定不向外國勢力泄露機密的問題。該條例不僅涉及空軍和太空，立法者還希望它適用於所有軍事人員”。

武裝部隊一方面稱要平衡“為外國工作的權利”，另一方面也要平衡“與國防保密法相關的需求”。法國國防部稱，“向外國和競爭國家泄露軍事知識是一種犯罪行為，會受到嚴厲懲罰”。