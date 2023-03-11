法英領袖五年來首次舉行峰會 就合作打擊非法移民達成共識

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法國總統馬克龍與英國首相蘇納克於3月10日在巴黎進行坦誠會談，也是法英領袖五年來再次舉行峰會

法國總統馬克龍與英國首相蘇納克於3月10日在巴黎進行坦誠會談，也是五年來的首次，確立了新起點，雙方就合作打擊非法移民這一棘手問題達成協議，但受到非政府人權組織大赦國際的批評。

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法國總統馬克龍與英國首相蘇納克於3月10日在巴黎進行坦誠會談，也是法英領袖五年來再次舉行峰會，雙方談到文化交流和軍事合作等議題，並且就聯合打擊非法移民達成協議。

英國將在未來三年向法國提供近5.4億歐元，協助法國阻止非法移民從法國坐船穿越英倫海峽前往英國，並且首次資助在法國北部的上法蘭西大區建立新的拘留中心，法國承諾部署更多法國警察在海岸巡邏，並使用更多無人機和監視技術，提高對非法移民的攔截。

此舉受到非政府人權組織大赦國際的批評，指出英國政府逃避應該負起的責任，那些在法國拘留中心的非法移民將被遣返此前他們逃離的國家，讓更多移民受苦。

預計今年將有 8萬移民乘坐小船穿越英吉利海峽，在2022年有4萬5千人。

另外，法國總統馬克龍指出本次峰會極具意義，是兩國重新連接的時刻，讓兩國關係開啟了新起點。英國首相蘇納克也期望兩國關係翻開新篇章。

法英領袖還討論應對氣候變化、烏克蘭危機、安全和能源方面的合作等議題。