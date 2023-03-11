迪奧普(Guillaume Diop)榮登巴黎歌劇院“明星舞者”寶座

文藝

歐洲 – 2023年3月11日從首爾LG藝術中心傳來一個震驚舞界的消息。23歲的法國舞者迪奧普(Guillaume Diop)成為歌劇院第一位黑人首席芭蕾舞演員。自巴黎歌劇院創建300多年以來，一名黑人舞者是首次成為明星舞者。有意義的是，他在首爾LG藝術中心剛演出完畢，巴黎歌劇院舞蹈總監何塞·馬丁內斯（José Martinez）親自上台宣布了令人意外的消息。

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馬丁內斯在接受《費加羅報》記者採訪時表示：我提名迪奧普(Guillaume Diop)從來沒有因為他的膚色，取決的是他的人品和舞技。

紀堯姆-迪奧普在舞台上得知這一消息時驚喜不已。他雙手捂着面頰，高興地說：這是我想都不敢想的事情。吉堯姆的母親是法國人；父親是塞內加爾人。他本人出生在巴黎18區。4歲時他接觸到了現代舞蹈；8歲開始練習古典舞。10歲考入巴黎有影響力的體育、音樂學院。這裡的老師發現了他的才能，讓他報考名校。

入院初期，他經常隱約聽到同學對有膚色人種跳芭蕾舞的議論，精神負擔很重。此後在美國艾文·艾利舞蹈劇院實習，來自四面八方的舞者讓他有了成功的自信。此後他決定返回巴黎發展。2018年18歲的時候他考入巴黎歌劇院。

紀堯姆-迪奧普雖然初出茅廬，但他已經在威廉.莎士比亞的完美戲劇- 《羅密歐與朱麗葉》、經典芭蕾舞《天鵝湖》、《堂吉訶德》(Don Quixote) 、古典芭蕾舞劇《舞姬》(La Bayadere) 中嶄露頭角。

11日在首爾的消息會讓他雄鷹展翅，飛得更高、更遠。如果大家想一展他舞台上的風姿，可以預定4月21日和5月28日的死亡對我說的舞票。演出地點是巴士底獄歌劇院。