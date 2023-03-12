法國參議院通過退休改革制度

法國/社會

法國參議院於3月11日晚間投票通過了政府提出的退休改革計畫，同時法國各大工會聯合和反對派組織的罷工與抗議在全法繼續。

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法國參議院經過10多天激烈的辯論，終於周六晚間投票以195票贊成，112票反對，通過了馬克龍政府提出的將退休年齡提高至64歲的改革計畫，其中右翼多投贊成票。

法國總理博爾內發推特祝賀表示，參議院通過了養老金改革計畫，是改革的重要一步，議會中有多數議員支持。

法國左派參議員莫妮克·魯賓表示這是一項“不公平”的改革，對於員工來說是黑暗的一天。

在參議院通過後，該退休改革計畫將提交給由國民議會和參議院議員共同組成的14人聯合委員會進行審查，在該委員會就文本內容達成一致，兩院的最終投票或將在16日周四進行，因此本周將是對該改革議案決定性的一周。

不過國民議會本周四的投票情況仍然不確定，因為政府需要盟友支持才能獲得多數票，當然但即使投票未通過，法國政府仍然可以通過憲法49-3條款推動計畫實施。

就在周六參議院們激烈討論之際，法國各大工會聯合和反對派組織的罷工與抗議在全法繼續，周六有至少36.8萬人參加遊行，其中就有48萬人在巴黎遊行，雖然比此前警方預期的要低。