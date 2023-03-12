法國抗議馬克龍退休改革計畫人數有減

法國/退休改革計畫/公投

反對法國總統馬克龍想要進行的但被稱不受歡迎的養老金改革的法國民眾周六再次走上街頭，但人數少於以往的示威活動。繼法國參議院昨夜今晨又以單款獨立表決通過退休計畫關鍵條款後，法國各工會在求見馬克龍未果，提出新的戰技術要求：將退休改革提交公民表決。

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昨天的示威是自今年1月19日以來法國的第七天動員，法國自周二以來受到持續的罷工和封鎖壓力。但是下個星期對退休改革計畫在議會程序有決定性意義，政府也希望看到這項改革在混亂的議會程序以後最終能通過。根據民意調查，法國人大多對這項養老金改革及其將法定退休年齡從62歲推遲到64歲持反對意見，認為這對婦女和從事繁重工作的僱員尤其 "不公平"。

根據當局和工會的數字，周六的示威者人數大大減少，往往低於之前2月16日的最低人數。法國內政部的數據是，周六法國共有36.8萬人示威，其中4.8萬人在巴黎。而根據Occurence公司為包括法新社在內的一些媒體所做的統計，有33000人在巴黎示威。

這些數字明顯低於星期二，根據內政部的數據，當天法國有128萬人上街遊行。

CGT工會則估計，周六有超過一百萬人示威。這是該工會自社會運動開始以來提出的最低數字，低於2月16日的130萬示威者。

根據法國內政部（128萬）和工會間（超過300萬）的數字，前一天即周二的反對改革行動是大規模的，上街的人數創造了記錄，超過了1月31日的高峰。

周六下午在巴黎，示威中出現了緊張局勢，許多示威者用投射物襲擊警察，垃圾桶被點燃，不少商店窗戶被砸。

昨天的示威集體聚眾喊出新口號。在巴黎的遊行隊伍出發前，工會領導人就向馬克龍提出挑戰，要求舉行公投。工會領袖演說稱，"既然馬克龍對自己這個共和國總統如此有把握，那麼他只需要諮詢人民就得出結論。我們將看看人民的反應是什麼。"據CGT秘書長菲利普-馬丁內斯說。"毫無疑問，我們必須進行公民表決。"

來自改革派的CFDT工會的同行Laurent Berger也同意舉行公投的觀點。

法新社說，法國政府已經選擇提高法定退休年齡，以應對養老基金的財務惡化和人口老齡化。法國是法定退休年齡最低的歐洲國家之一，儘管養老金制度並不完全具有可比性。

法國總統將其政治抱負的很大一部分寄託在他第二個五年任期的這一旗艦改革措施上，這是他所宣稱的改革願望的象徵，但這也是一部分法國人民對他不滿的由來。

周五，馬克龍說，養老金改革應該在議會中 結案，這表明總統不排除任何選項，包括通過憲法第49.3條採用不經表決通過的方式。

法國參議院在周六恢復了辯論，到中午時分，經過兩個半小時的會議，還有大約360個修正案有待審查。