法國舉行儀式 馬克龍向恐怖主義的受害者致哀

法國/恐怖主義受害者日紀念活動

法國總統馬克龍11日參加在巴黎榮軍院為恐怖主義受害者全國日舉行的儀式，並向恐怖主義受害者致哀。

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馬克龍昨天選時片刻遠離反對養老金改革的示威活動的喧囂，於星期六上午在榮軍院主持了一個儀式，以紀念歐洲向恐怖主義受害者致敬。3月11日是歐洲向恐怖主義受害者致敬日。

據本台在榮軍院的特派記者Laurence Théault報道，在演講中，馬克龍讚揚了尊嚴和嚴謹，這標誌着對恐怖襲擊事件的嚴肅審判，包括尼斯和2015年11月13日的襲擊事件司法審判。

這是馬克龍一次清晰而莊重的講話，話音在榮軍院的寂靜中回蕩。馬克龍向遇難者表示了衷心的悼念。他隨後提醒民眾，國家的存在是為了防止不可想象的事情發生。

馬克龍隨後詳細介紹了創建恐怖主義議題博物館的進展情況，該博物館將於2027年在巴黎郊區的蘇雷恩斯開放："它將是一個分析國家和國際恐怖主義歷史的地方，一個教育人們良知的地方，博物館更面向年輕一代。法庭影片、司法印章、藝術作品都將在這裡展現，目標是挫敗恐怖主義的各種煽動。

法國巴黎恐怖襲擊案受害者家屬之一內莉-勒克萊爾仍在努力控制她的悲傷，她失去了她的兒子吉勒斯，一個32歲的青年。他在巴塔克蘭襲擊事件里喪生。內莉不會向博物館提供什麼遺品，而是提供一件將她與兒子聯繫在一起的親密物品：一個她的兒子兒時的毛絨玩具。她回憶說，“在他小的時候，他有一隻泰迪熊，我還保留着它。我想我會把它放在博物館裡，因為這也是我心所系的情物。”

對於這位失去親人的母親來說，這種對受害者的敬意是對抗遺忘的關鍵，她解釋說，失去兒子，她就失去了一切。