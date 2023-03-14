巴黎奧運500天後屆臨 馬克龍今啟動準備工作的盤點檢視

巴黎 2024 年奧運會和殘奧會的標誌展示在市中心的 Forum des Halles 2022年11月15日

在巴黎奧運會開幕前 500 天，法國總統馬克龍按計畫周二(14日)開始盤點2024奧運工作準備進展情況，並召集會晤所有公私營組織者和合作夥伴。

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在 2024 年巴黎奧運會正式開幕前的 500 天，也就是今天周二，馬法國總統克龍按計畫在總統府愛麗舍宮舉行考察檢視。馬克龍召集奧運的所有組織者和合作夥伴，包括了私人和公共部門，以評估工作進展。

一位馬克龍總親信向媒體解釋說：“奧運會倒計時在視線範圍內，即將進行。 賽事越來越近，這些準備議程也將逐漸呈現出奧運的色彩。”

因此，這項會議按計畫，周二在愛麗舍宮開始，首先馬克龍與奧運會合作夥伴公司的經理們共進午餐，評估花費融資情況。

按計畫，還要與奧運的組委會主席艾斯譚格(Tony Estanguet )會面。 然後是與負責開幕式藝術的總監多瑪斯.裘理(Thomas Jolly)進行會談。

最後，在大巴黎地區警察總署發表演講，並與這大區約 500 名官員舉行了會議，為此次活動動員起來。再來 第二天，馬克龍總統將在部長會議上組織一個“文件跟進駐點”，以動員行政部門。

愛麗舍宮官員指出， “他希望能確保，所有部會和我們行政部門的每個人都在一個清楚明確的行事議程和路線圖上工作，然後根據這些工作讓所有可能的陷阱都在已知和預期的範圍內。” 是有很多這類的陷阱，首先最重要的是安全問題。

無犯錯餘地：

在組織一場具有全球影響的活動時，法國不容有失誤。法國總統馬克龍能犯錯的空間就更少了。

愛麗舍宮的一位人士總結說：“我們正在參加一個將把這個國家置於世界中心兩個月的活動”。

去年在法蘭西體育場舉行利物浦和皇家馬德里隊伍的歐洲冠軍足聯賽決賽，。場賽事的安全管理失誤連連、慘不忍睹！它同時也彷彿對巴黎奧運會提出嚴厲警告。

2024年7月26日晚上8點24分整，百餘艘船隊滿載運動員代表團，將從奧斯特里茨橋啟程前往埃菲爾鐵塔，開啟長達六公里的塞納河之旅。 維安的挑戰是巨大的。而且這還不是巴黎奧運的唯一艱難挑戰。

愛麗舍宮的一位總統親信還總結道：交通、住房、衛生、環境、就業、文化……等“擺在我們面前的是方方面面可能出現的一堆問題” 在外交方面也是如此，因為俄羅斯運動員參加奧運會的問題仍未解決。