巴黎街上垃圾成堆 工會宣布繼續罷工至 3 月 20 日

法國垃圾車工人罷工，巴黎聖母院附近人行道上堆積的生活垃圾。 2023年3月13

法國工會反退休改革罷工行動，已導致巴黎街道上垃圾成堆，那些罷工的垃圾車工人現今宣布繼續延長這項罷工至 3 月 20 日的星期一。這是法國勞工總聯盟(CGT)所發的新聞稿指出的。

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為了反對退休改革，雖然現在已滿街垃圾、髒亂成堆嚴重影響民眾的日常生活，但法國創立資格最老的工會--法國勞工總聯盟CGT，呼籲垃圾收集工人、下水道工人、司機和技術助理們“加大罷工動員力度”,繼續罷工，繼續抗議政府的退休改革項目。

巴黎垃圾廢物將繼巴黎街道上繼續堆積

法國勞工總聯盟CGT 的“廢物處理”部門投票決定將罷工繼續延長至 3 月 20 日星期一；這項垃圾工人罷工行動已於 3 月 7 日啟動。

根據該工會的一份新聞稿指出，繼續罷工“涉及了巴黎市廢物處理、清潔、供水、下水道和衛生部門的所有工人”。

巴黎街道垃圾袋成堆。據巴黎市政府指出，周一，法國首都巴黎市仍有 5600 噸垃圾未被清潔工人收走。

巴黎市負責清潔事務的副市長博羅瑟(Colombe Brossel，)並提出警告說，私人收垃圾運營商 Pizzorno 的倉庫被封鎖，“衝突正在加劇”。

但即使有些餐館或企業由私人服務提供商管理的垃圾收集，但行動也受到干擾。因為在塞納河畔伊夫里、伊西萊穆利諾和聖旺的三個焚燒廠都被罷工人士封鎖。大都市生活垃圾機構 Syctom 負責總管焚燒巴黎垃圾的這三個焚化廠。