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巴黎「自由談」沙龍在27周年的紀念日，邀請旅居巴黎的“中國第六代導演”的宣言者胡雪楊先生，做題為「現場無藝術」的演講。

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巴黎「自由談」沙龍

胡雪楊導演談「現場無藝術」

作者：安琪

胡雪楊，生於影劇導演世家。他祖籍上海，自小走南闖北，加上在北京電影學院導演系讀書、任教、拍電影，個性中有着北方人的豪爽和上海人的細膩。1989年畢業後開始拍片，三十多年來，他執導作品百部，獲獎無數。其代表作有歷經18年（1989-2007）完成的自傳體文革三部曲「童年往事」、「牽牛花」、「上海一九七六」。第三部是為紀念文革結束三十周年而作，以其真實細膩和富有張力的表達，被看作是1949年以來最深刻而令人震撼的影片。正因為此，「上海一九七六」被封殺在搖籃中，禁止公演。

幾經磨礪，胡雪楊於2014年定居巴黎，以期開創新天地，重啟導演生涯。最新影片「SOS」、「交錯」（“La Croix”）去年十月在巴黎發布，獲得業界和觀眾的深度好評。其中「交錯」是他的第一部法語片，真實 細緻 深邃，極具張力。這兩部電影的語言簡潔樸素普世，跳出了大多數中國導演所難以掙脫的各種“套子”，不卑不亢，不驕不媚，堂堂正正地用電影說話；導演通過一些細節，包括很小的一件事兒、一個動作、一句話、一個眼神，甚至什麼都沒有，都能讓我們感覺到人性中的某些東西，讓我們感同身受，產生共鳴。其創作天賦和潛力，令人期待。

胡雪楊的電影首映式布告 © 安琪 提供

胡雪楊的新電影「SOS」、「交錯」（“La Croix”）的首映式布告

電影應該是什麼，在價值混亂和追求市場效益的當下，導演何為？沙龍演講中，胡雪楊盡情發揮，與我們分享他的導演實踐和個人體驗，以及開機後導演的日常等等，生動有趣，不乏真知灼見。作為中國第六代導演的宣言者，胡雪楊認為第五代導演和第六代導演的最大區別就是風格不一樣。他以實例分析闡述，既有說服力，又能看出他的敬業精神與豐厚的專業素養。

本期沙龍包括旅法學者學人、影視人士、詩人、譯者、藝術家、獨立策展人、媒體人士等多人出席，大家思路活躍，討論熱烈。最後，話題引申到美學角度，追問為什麼“現場無藝術”，引起了更深層次的討論和思考。

胡雪楊拍過被禁片，也拍過獻禮大片，如戰爭片《先遣連》。他的特點是不拍“地下片”，也不搞“外轉內銷”。在他的獻禮大片里一以貫之地以細節之風，表達或揭示深層的社會背景和人性的黑洞與亮點，探索真相。

胡雪楊導演曾經滄桑歲月與豪奢繁華，自我放逐旅居巴黎，問及感受，他說：“生不如死，死不回頭！”聞者皆驚，再問，依然如是。八個字，如生命之鐘相撞，激蕩迴響，震撼動容。

胡雪楊這位性情中人，大智若愚，榮辱不驚，他的特立獨行，成全了他自己。

（本期沙龍活動於2023年3月4日舉辦，記於次日以為存照）

沙龍攝影：田德熙