法議會兩院協商退休改革共同文本，八大工會再發全國抗議，

法國八大工會團體15日啟動第8次全國罷工和集會活動，繼續反對政府的退休改革方案。但圍繞這項改革方案的博弈已進入最後衝刺階段。繼參議院幾天前表決通過後，由參議院及國民議會代表組成的兩院調解委員會今天啟動，希望達成一項共同文本，提交兩院最後表決。

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八大工會15日的全國罷工和集會活動希望向同天開始的議會兩院調解委員會施加壓力。這個調解委員會由參議院和國民議會各7名議員組成，這14人各自的替補代表也將參加會議，但原則上不參加表決。

引起民間廣泛抗議的退休制度改革方案已經先後在國民議會和參議院激烈辯論。今天啟動的兩院調解委員會將試圖找出一個共同文本，以便於16日提交兩院各自投票表決。從委員會組成來看，支持總統馬克龍的執政大黨以及對退休金制度改革持較開放態度的中右翼政黨議員佔多數，因此委員會有可能達成一項妥協方案。

委員會的討論原則上閉門進行。極左翼在野黨“法國不屈服”黨在要求廣播及電視轉播委員會討論情況被拒絕後，揚言要通過社交媒體，發布討論情況。

事實上圍繞這項改革方案的議會程序已經進入最後階段，朝野雙方的緊張對峙也不斷升級。倘若調解委員會達成共同文本，這項共同文本將於16日提交兩院公開投票表決，或者由政府動用憲法第49.3條款，不經議會表決，強直接通過。動用憲法49.3條款雖然並不違憲，但卻會進一步造成政府霸王硬上弓的印象。政府連日來多方磋商、動員，希望能在國民議會有足夠多數，投票支持相關方案。由於執政黨目前在國民議會只有相對多數，而原本對這項改革態度相對開放的中右翼政黨“共和黨人”黨內部出現分歧，政府贏得多數支持的可能性變得更加不確定。

在野黨也開始醞釀發起對政府的不信任案的可能性。但不信任案需要有至少十分之一的議員聯署提出，也就是至少58人。提出不信任案後，也需要有絕對多數議員（也就是至少289人）贊成，才能通過，這無疑增添了提案獲得通過的難度，而提案如果獲得通過，政府將不得不辭職。

15日，法國八大工會再次聯合發起罷工和集會抗議號召，但這已經是第8個抗議行動日，雖然民意調查顯示，多數法國人仍然不支持政府將法定退休年齡從62歲推遲到64歲的改革方案，但響應罷工號召的人逐漸減少，罷工活動也並未能像工會預期的那樣，造成全國癱瘓。