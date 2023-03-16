巴黎警察總長函令市長強制征工 罷工巴黎垃圾滿街逾7,000 噸

巴黎市府收垃圾人員繼續罷工，巴黎警察總長函令市長安妮·伊達爾戈強制徵用收垃圾工人。巴黎垃圾滿街已逾7,000 噸。

在巴黎垃圾收集者罷工反對退休改革的第 10 天， 巴黎警察總局周三決定，去函巴黎市長安妮·伊達爾戈 (Anne Hidalgo)，以行政命令要求她：強制徵用工作人員清空堆積在巴黎街道的垃圾。一天前，法國勞工總聯盟(CGT)的“廢物處理”部門已通過投票決定,將罷工繼續延長至 3 月 20 日的星期一。

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巴黎警察總局局長以行政命令去函巴黎市長d伊達爾戈，巴黎人報指出，巴黎警察總局局長洛朗·努涅斯 （Laurent Nuñez ）只用了幾個小時就採取行動了：本周三晚上，這名局長去函巴黎市長安妮·伊達爾戈 (Anne Hidalgo)。

在媒體能夠查閱的這封信函中，警察局長警告這名社會黨的巴黎市長 ： 他決定強制徵用巴黎市政府的那些垃圾清潔工，以清除巴黎街道上堆積如山的垃圾桶。

一個多星期以來，巴黎市府收垃圾工作人員發起了一場抗議退休改革的罷工行動。 巴黎街道上堆積了至少 7,000 噸的垃圾，民眾經常可以看見過街肥鼠橫行，丟個垃圾袋，不時就有鼠輩條竄出來。甚至電視上放映出一家託兒所的樓梯上4 、5隻大老鼠大白天的大搖大擺，不怕也不躲避路過的行人。

代表國家的這位巴黎警察局長在他的行政命令信函中，要求巴黎女市長安妮伊達爾戈“立即”向他發送在其授權下的這些垃圾清潔工的名單，強迫“採取替代人員來收垃圾”。 根據法國的《領土集體總法典》主管機關是可以這樣做的。

這封命令信函是繼周三上午以來，經過他們兩人之間的一系列交流之後才發出的。

一開始，巴黎警察局長曾懇請伊達爾戈務必採取“比目前已經採取的措施，還更加適當、更強有力的措施，特別是通過強制徵用員工”的措施，俾能清理巴黎的垃圾。

但自垃圾工罷工衝突開始以來，支持這些罷工者的這位巴黎女市長拒絕採取強制征用市府垃圾車工人手段。因她認為這項退休改革不公平，她本人支持這些罷工垃圾車員工。

即使垃圾廢物在巴黎街道上堆積如山，法國勞工總聯盟CGT 的“廢物處理”部門一天前已經投票決定將罷工繼續延長至 3 月 20 日星期一；這項垃圾工人罷工行動是於 3 月 7 日啟動的。