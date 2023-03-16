法國政府選擇動用憲法49.3條款通過退休法案

法國退休改革風潮

2023年3月16日，在法國巴黎國民議會，法國總理伊麗莎白-博恩發表講話，宣布動用法國憲法第49.3特殊條款，在未經立法者投票的情況下推動養老金改革法案通過議會下院。

法國總統馬克龍周四選擇在最後一刻攤牌，決定他的政府依據憲法49.3條款，在國民議會不進行投票的情況下通過養老金改革法案，這一法案的核心是將法定退休年齡從62歲推遲至64歲。政府這一強硬之舉可能會激發大規模社會抗議。

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法國總理博恩在法國國民議會宣布動用憲法49.3條款，她說："我承諾我的政府對整個法案負責，"她提高了聲音以對抗激烈的來自反對派議席的噓聲和嘲笑。

按照議程，法國國民議會和參議院星期四必須對法案進行最後表決，這是一個決定馬克龍總統第二屆任期信譽的關鍵時刻。該法案上午在參議院順利通過，但能否在法國國民議會通過前景仍舊不明。在進行了無數次協商和談判後，法國政府認為在國民議會對退休法案進行表決風險很大。

形勢緊急，在國民議會開會前，法國政府召開部長會議，總統馬克龍主持的部長會議批准政府動用憲法49.3條款，該條款允許法案在未經議會表決的情況下通過，但政府要對動用這一條款承擔全責。

儘管馬克龍政府的中間聯盟在法國國民議會並不擁有絕對多數，馬克龍一直表示，他希望讓議會表決通過退休改革法案，而不希望動用49.3條款。馬克龍希望能夠說服右翼共和黨人投票支持。但傳統上支持延長退休年齡的共和黨一直未能克服內部分歧。因此，“可能就缺幾張票”而導致功虧一簣。一位參加部長會議的部長對法新社表示，馬克龍認為萬一退休法案被否決，法國將面臨“巨大的金融的和經濟的風險”。

政府最後動用49.3憲法條款，不經議會表決通過退休法案，法國媒體多以“馬克龍選擇在養老金問題上強行通過”來形容政府的做法，不少政治評論人士認為政府被迫求助49.3憲法條款等於遭遇挫折。

所有反對黨領袖也都予以譴責。法共領袖、議員胡塞爾稱：“從頭至尾，議會一直被羞辱”。極右翼領袖、議員瑪琳娜.勒龐稱：“這是政府和馬克龍的完全的失敗”。

現在，博恩領導的政府面對反對黨的不信任提案。法國政府在國民議會擁有相對多數，要想讓旨在推翻政府的不信任提案通過，必須要把極左與極右聯合起來，再加上中右的共和黨議員，才能組成多數，這件事並不容易。

極右翼國民聯盟領袖瑪琳娜.勒龐聲明，國民聯盟將對任何針對政府的不信任提案投贊成票，但是，共和黨領袖Ciotti警告，共和黨不會對任何不信任提案投票，但共和黨內部少數議員出面對抗本黨決定的可能並不能完全排除。

法國工會將有進一步的抗議行動。法國工人民主聯盟CFDT領袖Laurent Berger表示，“我們肯定會有進一步的動員行動，因為抗議聲浪非常之高。”

法國各大工會組成的工會聯合會議晚間作出決定，將在3月23日舉行全國大罷工。