法國總統馬克龍及其政府決定動用憲法49.3條，數千名示威者聚集協和廣場抗議
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周四下午，當法國總統馬克龍及其政府決定動用憲法49.3條款通過退休改革法案後，數千名示威者聚集在協和廣場抗議。法國各工團呼籲3月23日星期四舉行第九天的罷工和示威。
周四傍晚，在巴黎的協和廣場，有數千人示威抗議，表達他們的憤怒。在這數千人聚集在協和廣場之前，法國總統馬克龍及其政府決定動用憲法第49.3條來讓退休改革法案通過。
周四下午三點鐘過後不久，法國總理博爾內在議會宣布動用憲法第49.3條，在不用議員們投票的情況下，通過了將法定退休年齡推遲到64歲的退休改革法案。
根據法新社，在政府訴諸憲法第49.3條後，不僅是巴黎的協和廣場，在法國的其他多個城市，都有憤怒的人群在集會抗議。
周四，法國國民議會對退休法案的討論和投票預計從下午三點開始。下午三點過後不久，總理博爾內就在議會宣布動用憲法第49.3條。隨之，在各工會的號召下，示威者們前往離國民議會不遠的協和廣場聚集，抗議退休改革法案，抗議總理動用憲法第49.3條
仍然根據法新社，周四下午4點30分過後不久，在協和廣場上聚集的人群不僅有原本在國民議會附近的示威者，更有來自巴黎5區索邦大學廣場的1600多名年輕人，年輕人也加入到了示威者的行列。法新社記者指出，年輕人們高呼：“老闆們的總統馬克龍，我們來你家裡找你了”，他們還高呼：“打倒49.3條”。另外，在示威者們高舉着的標語牌上，可以讀到這樣的字句：“播種苦難的人收穫憤怒”“春天來了......五月來了”等等，還有示威者高呼“打倒馬克龍，打倒49.3條，進行大罷工”。
法新社援引警方的消息說，在巴黎協和廣場抗議的，有數千人。周四晚上，警方在協和廣場使用水炮來驅散示威者。據說，當時有示威者衝擊位於協和廣場正中心的埃及方尖碑的施工工地。
法國各工團呼籲3月23日星期四舉行第九天的罷工和示威。