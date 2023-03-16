法國總統馬克龍及其政府決定動用憲法49.3條，數千名示威者聚集協和廣場抗議

法國/政治/社會

2023年3月15日，在巴黎反對退休改革的示威遊行中，抗議者舉着一個要求 49.3 歲退休的標語。49.3原本指的是允許總理在沒有議會投票的情況下強行通過法案的憲法條款。

周四下午，當法國總統馬克龍及其政府決定動用憲法49.3條款通過退休改革法案後，數千名示威者聚集在協和廣場抗議。法國各工團呼籲3月23日星期四舉行第九天的罷工和示威。

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周四傍晚，在巴黎的協和廣場，有數千人示威抗議，表達他們的憤怒。在這數千人聚集在協和廣場之前，法國總統馬克龍及其政府決定動用憲法第49.3條來讓退休改革法案通過。

周四下午三點鐘過後不久，法國總理博爾內在議會宣布動用憲法第49.3條，在不用議員們投票的情況下，通過了將法定退休年齡推遲到64歲的退休改革法案。

根據法新社，在政府訴諸憲法第49.3條後，不僅是巴黎的協和廣場，在法國的其他多個城市，都有憤怒的人群在集會抗議。

周四，法國國民議會對退休法案的討論和投票預計從下午三點開始。下午三點過後不久，總理博爾內就在議會宣布動用憲法第49.3條。隨之，在各工會的號召下，示威者們前往離國民議會不遠的協和廣場聚集，抗議退休改革法案，抗議總理動用憲法第49.3條

仍然根據法新社，周四下午4點30分過後不久，在協和廣場上聚集的人群不僅有原本在國民議會附近的示威者，更有來自巴黎5區索邦大學廣場的1600多名年輕人，年輕人也加入到了示威者的行列。法新社記者指出，年輕人們高呼：“老闆們的總統馬克龍，我們來你家裡找你了”，他們還高呼：“打倒49.3條”。另外，在示威者們高舉着的標語牌上，可以讀到這樣的字句：“播種苦難的人收穫憤怒”“春天來了......五月來了”等等，還有示威者高呼“打倒馬克龍，打倒49.3條，進行大罷工”。

法新社援引警方的消息說，在巴黎協和廣場抗議的，有數千人。周四晚上，警方在協和廣場使用水炮來驅散示威者。據說，當時有示威者衝擊位於協和廣場正中心的埃及方尖碑的施工工地。

法國各工團呼籲3月23日星期四舉行第九天的罷工和示威。