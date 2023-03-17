埃菲爾辭世一百年（一）：建築和商業跨界奇才

古斯塔夫·埃菲爾辭世一百周年

埃菲爾鐵塔是19世紀下半葉科學與社會進步的瑰寶，也是古斯塔夫·埃菲爾商業頭腦與建築技術能力的結晶。今年是這位給法國乃至世界多國留下過燦爛建築遺產的跨界奇才辭世的第一百年，法國國際廣播電台各語部隆重推出系列紀念報道。點擊以下內文視頻，走進本期專家訪談。

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古斯塔夫·埃菲爾辭世一百周年 © RFI

從葡萄牙杜羅的高架橋到美國的自由女神像，從法國的加拉比特高架橋到匈牙利的布達佩斯火車站；從智利的阿里卡大教堂，到羅馬尼亞的昂蓋尼橋；從巴拿馬運河鎖，到越南順化的白鐵橋；從尼斯天文台，到法國的象徵埃菲爾鐵塔及其在多國的仿製品，尤其是規模壯觀的中國杭州天都城埃菲爾鐵塔，古斯塔夫·埃菲爾的名字在全世界迴響，經久不衰。

世紀醜聞之一-巴拿馬運河建設工程破產官司最終在古斯塔夫·埃菲爾61歲之際反轉，然而遲來的清白與正義並不能挽回因此風波而終結的埃菲爾商標。晚年的埃菲爾仍然對科學和創新充滿熱情，在他生命的最後幾年間讓他的鐵塔作為實驗室繼續存在下去，以讓鐵塔避免被摧毀的命運。正是如此，鐵塔和埃菲爾本人也參與到了無線電，氣象學，航空學等學科的科研當中。

在埃菲爾辭世一百年啟動篇當中，本台邀請到法國建築工程歷史學家，埃菲爾鐵塔專家，埃菲爾後人協會科學顧問Bertrand Lemoine先生進行講解。埃菲爾後人協會是今年埃菲爾辭世一百周年眾多紀念活動的有力策畫方，參與策畫了尤其是聯合國教科文組織的將在多國巡展的相關展覽。