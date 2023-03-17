法國：強行通過退休改革方案後 政府面臨不信任動議

法國養老金改革

在政府決定利用憲法第49.3條在2023年3月16日星期四通過養老金改革法案後後，示威者聚集在離巴黎國民議會不遠的協和廣場。

法國總理伊麗莎白·博爾內（Elisabeth Borne）周四（3月16號）下午在議會宣布動用憲法49.3條款，未經議會表決強行通過了養老金改革法案，此舉可能會引發更激烈的抗議和社會動蕩，反對派稱將啟動不信任政府動議。

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在周四晚間數千名示威者舉行的充滿緊張氣氛的集會後，法國總工會周五早上將巴黎環路的交通中斷了約半小時，還宣布從本周末起關閉諾曼底的道達爾能源公司的煉油廠。

國民議會左翼聯盟Nupes警告說，將使用 "所有可用的手段”，包括支持社會運動到共同倡議公投，讓有爭議的養老金改革最終被取消。

報道稱，極右翼黨派國民聯盟將提交不信任政府動議。極左翼法蘭西不屈服黨的議會主席巴諾特（Mathilde Panot）宣布不提動議，但加入議會幾個不同小團體組成的Liot集團（Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires）的動議，她認為，"這個動議很有可能會成功"。但左翼也提到了即將由Nupes提交給憲法委員會和一個“共同倡議全民公決”，後者至少"允許在九個月阻止改革實施"。

實際上，政府選擇使用49.3條款，就是選擇不信任動議的風險。一旦宣布，議員們必須在24小時內提出動議，並由至少58名議員簽名。然後議會需在48小時內開會討論該文本。如果不信任動議未能獲得絕對多數所需的289票，政府的案文將不經表決通過。如果動議獲得通過，將導致總理極其政府辭職。據法新社報道，自1958年以來，議會已經提出了100多項譴責動議，但只有一此成功，即1962年，使喬治-蓬皮杜的政府倒台。

法新社指出，要達到絕對多數來彈劾政府似乎很難。因為目前至少有一件事是肯定的：沒有一個左翼聯盟Nupes議員會簽署來自極右翼黨派的動議。另外，傳統右翼共和黨的負責人Eric Ciott說，他的黨不會與任何動議聯繫在一起，也不會對任何不信任政府動議投票，因為他們不想“亂上加亂"，但他的黨內反對改革方案的議員Aurélien Pradié已經對此進行了反駁。法新社說，這可能會讓總理伯爾納擔心，因為共和黨議員再一次將成為不信任動議案是否成功的關鍵。

除了彈劾方案，左翼聯盟的成員們也已經就“共同倡議全民公決”這個方案討論好幾天。社會黨議拉伯（Valérie Rabault）強調說，程序很複雜，當她相信有可能在九個月內阻止這項改革的實施。

據法新社，“共同倡議全民公決”規定，需要"五分之一議員的倡議"，即得到925名議員（577名眾議員，348名參議員）中的至少185名的支持，可以就一項法案組織一次全民協商，同時它還必須 "得到十分之一的選民的支持"，即在九個月內必須收集到487萬人的簽名支持。法國共產黨議員Stéphane Peu曾在周二表示，擁有該議案必要的185名議員。他說，他的法案將提議 "退休年齡不能超過62歲"。

法蘭西不屈服黨將加入該倡議，但不太確信這就是解決方案，因為他們的目標是 "在短期內撤回改革".

法新社指出， 如果極左翼黨魁梅郎雄（Jean-Luc Mélenchon）在周四沒有提到它，他最近可能一直認為解散議會是不可避免的。梅朗雄曾三次參選總統，並保證不會有第四次。如果議會解散，他打算再次領導 "梅朗雄當總理 "運動。但他的夥伴們對此有何看法還有待觀察。