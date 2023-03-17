法國：抗議政府的動員行動周五繼續，反對派提交兩個政府不信任動議案

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在法國政府周四訴諸憲法第49.3條後，抗議政府的動員行動周五繼續在全法國各地進行，在國民議會，反對派提交了兩個不信任政府的動議案。

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在法國政府訴諸憲法第49.3條，在未經議會投票的情況下通過不受歡迎的退休改革法案後，抗議政府的動員行動周五繼續在法國各地進行。

連續第二個晚上，大批人群聚集在巴黎法國國民議會對面的協和廣場抗議政府動用憲法第49.3條，維持秩序的警察眾多。一些示威者在警方拉起的警戒線附近，點燃了火堆，並高喊“馬克龍辭職”及“我們在這裡”等口號。

另外，在雷恩、圖盧茲或波爾多等法國多個其他城市，也發生了示威活動。

在國民議會，反對派提交了兩個不信任政府的動議案。一個不信任動議案由中間派團體Liot提出，法國左翼聯盟Nupes已經表示會給這個動議案投票。另一個不信任動議案由極右派的國民聯盟黨提出。這兩個動議案威脅到總理博爾內政府的生存。

周四，法國當局因為無法確定能在議會獲得需要的票數讓退休改革法案通過而最終決定動用憲法49.3條，批評者們認為，當局這麼做是對民主的否定。

當局的決定引發了抗議浪潮，周四晚上在法國各地，都有自發示威，有時還夾雜着暴力。

法國內政部長達馬南(Gérald Darmanin) 周五宣布，前一天在全法國逮捕了310人，其中在巴黎逮捕了258人，數千名示威者周四晚聚集在國民議會對面的協和廣場。

法國各工會星期四晚上呼籲3月23日星期四在全法國再度舉行新的罷工和示威活動，在本周末採取“便利”行動。

星期五早上，在法國勞工總工會（CGT）的號召下，在圍繞巴黎的環城公路上，示威者進行了封鎖道路的行動。

好幾個教師工會都號召在法國高中畢業會考進行的3月20日開始的那一周舉行罷工。

民航總局(DGAC)則要求巴黎奧利機場取消下周一30%的航班。