法國政府用49.3款通過退休法案 面臨彈劾與激烈抗議 學生登場了

法國/退休/抗議

法國總理伊麗莎白-博爾內（Elisabeth Borne）動用憲法49.3條款，不經議會投票，通過將退休年齡從62歲延長到64歲的退休改革法案，招致議會兩個彈劾動議，及更暴力的抗議運動。

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周五在議會，兩項針對政府的“譴責動議”被提交（分別由極右翼和極左翼參加的Liot集團提出）試圖阻止法國政府在前一天動用憲法第49.3條強行通過其退休改革法案。

法國憲法49.3款允許政府不經議會表決通過一個文本，但政府需對該法案承責。不過，倘若“對政府的譴責動議” 能在48小時內獲議會289票通過，那麼該文本將無效。而總理和政府極可能被迫辭職。因此，法國世界報說總理伊麗莎白-博爾內被馬克龍當作了“保險絲”。

就在政界各方掰着指頭算票之際，各工會呼籲在本周末舉行地方集會，然後在下周四進行第9輪全國罷工和示威，反對這項將退休年齡延長到64歲的改革。

法新社說，動用憲法49.3款，幾乎被一致認為是法國總統馬克龍的一個挫折，退休改革是他第二個五年任期的關鍵，他把自己的大部分政治信用寄託於此。一般認為，這次博弈可能是他最後一搏。

據法媒介紹，在動用49.3款之前，愛麗舍宮至少數了兩遍搖擺議員人數，雖然有幾個議員倒戈，但最後時刻仍無法篤定。與其在議會投票中被否決，不如動用49.3款“負起政府應付的責任”。

昨天周五晚上，在距離國民議會和愛麗舍總統府都只有幾百米的協和廣場上，有數千人集會抗議。據法新社記者說，隨着夜幕降臨，氣氛變得緊張起來，警察向人群發起衝擊。示威者中有幾百人用瓶子和煙花與警察發生衝突，警察在雨中試圖清理廣場時用催淚瓦斯回應。據警察局稱，有61人被捕。

法國反退休改革的抗議活動2023年3月17日巴黎 © REUTERS / STEPHANE MAHE

儘管學生們離退休年齡還很遙遠，但在極左翼的政界大咖或議員的加持下，已經有學生登場：昨天一位沒有透露姓氏的學生在示威現場的掌聲中說：…“對我們來說，工會間已死！現在我們需要一場進攻性的運動。這是一個新的開始"。