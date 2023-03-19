法國反退休改革抗議趨暴力 周六81人被捕

法國退休改革抗議

抗議法國政府用憲法49.3款強行通過退休改革法案的活動趨向暴力，昨晚在巴黎，警方在協和廣場禁止示威後，數千人冒雨轉戰意大利廣場，有81人在衝突中被捕。馬克龍民調降至28%。

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法國政府周四動用憲法49.3款，避開議會投票表決，強行通過了64歲退休的法案，招來議會兩個彈劾案，和更加暴力的街頭示威活動。

這個周末，法國各地的街頭抗議正在趨向暴力：警方說，在巴黎，昨天周六傍晚時分，數以千計的示威者集結在意大利廣場，與警察發生衝突，有人投擲石塊等雜物，有人點燃垃圾桶，有人豎起路障。有81人在衝突中被捕。到晚上10點半，那裡恢復了平靜。

前一天周五，在靠近議會和總統府的協和廣場，數百名示威者用瓶子和煙花與警察發生衝突，有61人被捕。警方周六將協和廣場置於數百名警察的高度監視之下，並在那裡預先部署了水炮。據法新社記者報道，警方對過往行人進行多次搜查，並要求人們繞行，到晚上19點，警方將一小時前出現在那裡的數百人清走。當晚，暴力場景轉移到巴黎城南的意大利廣場。

法國國民議會定於3月20日周一對政府的不信任彈劾動議投票表決，倘若獲絕對多數贊成，將可廢掉政府用49.3款通過的退休改革法案。不過，經媒體計算，可能性不大，除非馬克龍陣營有部分議員倒戈。

根據法國星期日報（JDD）今天發布的Ifop月度民調晴雨表，總統馬克龍3月份的支持率為28%，處於2019年黃背心危機以來的最低點。