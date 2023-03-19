法外長：對普京發出的逮捕令是一項極其重要的決定

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法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）3月17日在接受法國《星期日報》專訪時表示，國際刑事法院對俄羅斯總統普京在烏克蘭的戰爭罪行發出逮捕令是一項“極其重要”的決定。

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依照國際刑事法院檢察官的申請，該院第二預審分庭周五向俄總統普京發出逮捕令。法官認為，普京對發生在烏克蘭被佔領土上的戰爭罪行負有個人刑事責任。當天，第二預審分庭同樣向俄羅斯兒童權利專員利沃瓦-貝洛娃（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令，認為兩人均對“從烏克蘭被佔領土向俄羅斯非法驅逐和轉移人口（兒童）的戰爭罪行負有責任”。

國際刑事法院是一個獨立的司法機構，對受到種族滅絕、戰爭罪及危害人類罪指控的人具有管轄權。該法院是由1998年通過的《國際刑事法院羅馬規約》所設立，而俄羅斯和烏克蘭均不是《國際刑事法院羅馬規約》的締約國。

巴黎時間周五下午，科隆納在法國外交部就國際刑事法院公布的這一決定接受了記者的採訪。她本人之前在紐約紀念俄羅斯全面入侵烏克蘭一周年的行程中向聯合國秘書長古特雷斯和聯合國兒童基金會負責人提出了被驅逐的烏克蘭兒童問題。

當記者問及她對國際刑事法院對普京發出的逮捕令作何反應時，科隆納回答說：“這一決定極其重要，因為它意味着任何對戰爭罪及危害人類罪負有責任的人都將被追究責任，無論其地位或級別如何。從現在開始，鏈條上的任何一個環節都不能認為他們會逃脫法律制裁，這應該讓很多人思考，反正我希望如此。因此，這是一個可以改變事件進程的決定。”

科隆納補充說：“綁架和驅逐兒童的行為是可憎的，我們已經對此大聲譴責，我自己也這樣做了，俄羅斯在烏克蘭日復一日地犯下了太多的暴行。法國支持國際刑事法院，就像她幫助烏克蘭的司法系統一樣，派遣專門的團隊來記錄虐待行為或確認受害者。”

科隆納表示：“她（法國）是去年將案件提交給國際刑事法院的國家之一，我有幸在9月22日主持了聯合國安理會關於打擊在烏克蘭所犯罪行的有罪不罰現象的特別會議，邀請（國際刑事法院的）卡里姆·汗檢察長出席。沒有正義，就沒有和平。”

當被問及本周宣布的斯洛伐克將對烏交付13架米格-29戰鬥機和波蘭交付另外4架該型號的戰鬥機時，科隆納回答說：“任何幫助烏克蘭的東西都是有用的”。

科隆納補充說，“擁有烏克蘭人已經熟悉的蘇聯裝備的國家可以作出這個決定......為了對抗（俄羅斯的攻勢），烏克蘭必須能夠用現有的手段進行抵抗。”

至於法國未來向烏克蘭提供更先進戰鬥機的可能性，科隆納重申：“原則上，共和國總統和國防部長已經說過，不存在任何禁忌。”