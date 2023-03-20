法國加油站開始報告油馨

法國/退休改革

法國反對馬克龍政府推行的退休改革計畫工運浪潮一波接一波，大有擴大之勢。法國激進工會威脅要將法國經濟打趴的口號逐漸成為現實。法國經濟最為重要的命脈之一能源油料生產供應，由於近10天地罷工與堵封，多地已經出現斷油危機。法國各地加油站開始吃緊並告馨。此前經濟分析安撫30天的儲備，因消費者防護性瘋買而被買空。

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據法新社今天報道，反對養老金改革的罷工在煉油廠中愈演愈烈，許多法國加油站自衝突開始以來首次出現乾涸，主要是在法國東南部，沃克呂茲省由此決定限制銷售。

工會CGT化學品公司的全國代表Eric Sellini周一告訴法新社：“目前，法國所有的煉油廠都沒油出廠，無論是來自六個常規煉油廠還是位於La Mède（羅訥河口省）的生物煉油廠。”到剛剛過去的周末，大多數煉油廠向供應服務站的倉庫運送燃料的工作已經被阻止。

據CGT稱，自周一起，位於Feyzin（羅訥省）的TotalEnergies煉油廠和位於Fos-sur-Mer的Esso-ExxonMobil煉油廠再次停止了運輸。埃索-埃克森美孚在Fos-sur-Mer的煉油廠的CGT代表Lionel Arbiol說："直到星期四晚上，無論是鐵路還是卡車，都不會有燃料流出"。

據CGT稱，一些燃料庫也被封鎖，如敦刻爾克附近的道達爾能源公司（TotalEnergies）庫房自3月6日起被封鎖，以及雷恩附近的Vern-sur-Seiche庫房。

直到現在，一些煉油廠還在繼續生產燃料，即使沒有被運走。

據CGT代表Sébastien Varagnol稱，Lavéra（羅訥河口省）的PétroIneos公司將於周一下午啟動 "停產程序"。"他說："如果今天下午的譴責動議被投票通過，我們當然會立即開始行動，重新啟動煉油廠。

在里昂附近，現在已經不是像上周四在Feyzin那樣回去工作的時候了：據FO工會成員和該廠員工Jeff Vapillon說，周一早上6點的團隊沒有來接替夜間的團隊，迫使後者延長工作時間，以促使管理層發布 "停工令"。

據CGT稱，埃索-埃克森美孚公司位於Port-Jérôme-Gravenchon（Seine-Maritime）的煉油廠可能最遲在周一或周二停止生產，原因是缺乏可供提煉的原油。據管理層稱，"煉油廠的生產根據原油的到來而減少和調整，但並沒有停止，"。

據CGT稱，位於Fos-sur-Mer的埃索煉油廠正在 "以緩慢的速度 "運行。

根據法新社分析的公共數據，羅訥河口地區有一半的加油站在周一沒有某種燃料，37%的服務站是乾的。沃克呂茲省周一決定限制該省加油站的燃料銷售，直到周四為止，以避免出現 "預防性購買但不利於這些加油站良好運作 "的現象。

法新社說，這種短缺已經蔓延到鄰近的加爾省和沃克呂茲省，但燃料的缺乏也影響到一些西部省份，如盧瓦爾-大西洋省，那裡的Donges煉油廠已經停止運送燃料好幾天了。

法國有200個油庫，石油公司預計將避免去年10月因TotalEnergies和Esso公司的工資衝突而造成的巨大短缺，這使得Mobilians公司總裁Francis Pousse說，在全國層面，情況 "並不引人注目"，這一現象 "基本上集中在PACA地區"。

但埃里克-塞利尼（Eric Sellini）表示，困難可能會長時間存在，由此供應巴黎地區大部分地區的Gennevilliers倉庫 "幾乎沒有油品了"。