法國央行將法2023年經濟增長預測翻倍 達0.6%

法國中央銀行周一(20日)宣布：將法國 2023 年的經濟增長預測翻倍，達到至 0.6%。由於能源價格上漲，導致食品價格通貨膨脹，央行指出，因此應該會在 6 月份達到峰值。

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法國由於能源價格上漲，導致食品價格通貨膨脹。法國央行指出，因此食品漲價應該會在 6 月份達到高峰值。

法國央行也重新燃起對法國經濟的樂觀看法。 在周一發布的最新預測中，央行將法國 2023 年的增長預測翻了一番，目前預計國內生產總值 (GDP) 將增長 0.6%，而此前的預期僅為 0.3%。 在通脹方面，央行正在下調其對 2023 年的預測。央行首席經濟學家奧利維爾·卡尼爾 (Olivier Garnier) 總結道：“增長略有增加，通脹有所降低。”

對於 2023 年，法國央行通過低於預期的通脹（尤其是能源價格）和“全球需求的更高增長”來證明其增長預測翻倍是合理的。 然而，這些驚喜卻被法國的“金融環境”所抵消，彙率和借款利率的導向不如 12 月份。 即使有所增加，2023 年的增長預測仍低於經合組織0.7%的預測，以及法國政府預測的1%。

通脹高峰值預計在第一季度末出現

法國央行還另外引述周一發布這項2023-2025宏觀經濟的本次預測作者之一馬蒂厄·勒莫瓦內 (Matthieu Lemoine) 的說法， 食品通脹已經取代能源通脹成為物價上漲的主要驅動力，它應該會在 6 月份達到高峰值。

法國央行指出，法國將沒有螺旋式的通貨膨脹，但同時也指出，這些對經濟活動和通貨膨脹的預測取決於“許多危險”。

法國央行進一步說明“應該密切監測近期銀行業和金融波動帶來的間接影響，正如美國矽谷銀行倒閉或圍繞着瑞士信貸的不確定性引發的新近重大事件提醒我們的那樣。”