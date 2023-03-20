法國議會今天對兩項針對政府不信任動議進行投票表決

法國退休金改革法案

針對法國總理博爾內（Elisabeth Borne）政府的兩項不信任動議將於周一（3月20號）下午在國民議會進行表決。法新社認為，儘管國內的憤怒情緒並沒有減弱，但養老金改革最終可能被通過。

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法國總理在上周四動用了憲法49.3條款，在議會不經投票就強行通過了改革方案，該法案主要內容是將法定退休年齡從62歲提高到64歲，此舉出發了更多的全國街頭抗議，反對黨隨即提出了兩項對政府的不信任動議，並於周一下午四點進行投票表決。根據周一為BFMTV發布的Elabe民意調查，三分之二的法國人（68%）表示，他們對政府利用49.3條款未經議會投票通過改革感到憤怒。同樣多的人希望周一反對黨提出的兩項議案中的一項可以通過，讓政府被彈劾。

兩個不信任動議分別是LIOT集團的議案，另一個是極右翼國民聯盟RN的議案。據分析，由左翼聯盟Nupes議員共同簽署的LIOT動議（Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires）有更多機會獲得不同意養老金改革的右翼議員的投票。但287票的絕對多數似乎很難達到。若要達到就需要大約30名共和黨（LR)的議員的投票。然而，這個右翼政黨高層支持改革，不想通過搞垮政府來 "亂上加亂"，但也有共和黨議員表示，他們將投票支持LIOT的動議，甚至支持兩個動議。

法新社指出，動議可能被否決將構成改革的最終通過，然後由總統頒布。而且即使動議被否決，左派也還要繼續採行動，包括正在籌備中共同倡議公投，和向憲法委員會提出的上訴。

目前由於危機如此之深，接下來會發生什麼仍然不確定。工會號召周四進行第九天的動員，而煉油廠的罷工更加激烈，在巴黎、雷恩或南特的垃圾收集者也繼續他們的罷工抗議。

面對全國的抗議情況，總統馬克龍希望改革 "能夠在所有人的尊重下走到民主道路的盡頭"，愛麗舍宮周日告訴法新社，總統回顧了 "幾個月的政治和社會協商"，以及參議員和眾議員在聯合委員會中 "超過170個小時的辯論，最終達到一個妥協文本的投票"。

法國全國總工會CGT的頭號人物Philippe Martinez將民眾的憤怒歸咎於總統，認為這都是總統應該承擔的責任"。