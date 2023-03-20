法國退休改革：對政府不信任案未過關

法國國民議會20日兩次投票，先駁回左翼多黨團體LIOT提出的不信任動議。 共有278名代表投了贊成票，但需要287票才能通過。之後法國極右翼“國民聯盟” RN 的不信任動議僅得到94票也被否決。

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周一兩項對政府不信任動議未過關，使得備受爭議的退休改革法案在事實上得以通過。值得注意的是：法國國民議會下院的左翼聯盟和極右翼無法提出同一個不信任案，而兩個不信任案得到的贊成票無法相加，這使法國政府在憲法層面得以“逃生”和闖關。

法國總理上周四動用憲法武器 49.3 ，未經投票通過改革計畫，將退休年齡從 62 歲提高到 64 歲，但也包括一些聽取各派意見後改進的條款。

周一議會表決後，法國總理伊麗莎白·博恩在推特上表示：“我們國家這項重要改革的民主程序即將結束。我以謙遜和嚴肅的態度承擔了我的責任和我的政府的責任。我們要支持法國的退休制度，支持我們的社會模式。”

法國目前存在的圍繞退休改革案的憤怒並未減弱，在不信任案失敗後，退休改革案的反對者鬥志不減。

極左派領袖梅郎雄呼籲在“任何地方和任何情況下”進行“民眾的不信任”投票。他呼籲政府“撤回”養老金改革，因為它不受歡迎。他還呼籲由左翼議員發起的一個共同倡議，在 5 月舉行全民公投 (RIP)。

極右翼代表勒龐呼籲成立“新政府”。她說 “如果馬克龍不這樣做，危機就不會得到解決”，她不抱太大希望地重複道：“我們已經等了馬克龍六年了，但我們知道他對法國人的願望充耳不聞。她也希望能就退休改革議題舉行全民公投這種直接民主的方式。

自上周四以來，法國全國各地在平靜或過激氛圍下舉行反對抗議的集會。煉油廠的罷工愈演愈烈，許多加油站發現自己自這次社會衝突開始以來首次出現短缺，主要是在東南部。法國所有工會聯合號召將於 3 月 23 日開始新的行動日。

法國總工會CGT 回應：跨黨派不信任動議被否決不會影響“工人的決心，他們呼籲“擴大動員”，“大規模參與可再生的罷工和示威”，包括定於 3 月 23 日星期四舉行的第 9 天全國動員，“以及必要時”。