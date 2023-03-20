法國高中畢業會考今在示威喧囂聲中展開專業科目考試

法國/高中畢業會考

法國社會反對養老金改革的糾察線和路障喧囂下，3月首次舉行的高中畢業會考今天啟動儀式。一些方面希望社會反退休改革運動不要影響高中畢業會考。一些監考老師以及參考學生卻主張罷考。

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據法國教育部今天公告，"考生們於周一下午開始進行專科考試，即每個學生在中學最後一年選擇的兩個 "主要 "科目（從普通班的13個科目中選出），題目包括 "知識的產生和流通是否有界限？他們將在星期二和星期三繼續進行考試。

在Stains（塞納-聖但尼）的Maurice Utrillo高中前，來自幾所高中的約60名教師在14:00開始的測試前舉行了抗議活動，他們稱不想擾亂測試。

據法新社的一名記者指出，考場其實有社會風潮剪影，例如，可見法國總統馬克龍和他的部長們的肖像被誇張漫畫。

17歲的阿比蓋爾說："我們理解他們，"他手裡拿着畢業證書和身份證，說她的老師對必須快速執行該考試計畫感到沮喪。在巴黎市中心的杜爾哥中學前，大約15名教師也聚集在 "杜爾哥中學在戰鬥，Si tu nous mettez 64，on te remet 68 "的橫幅後面，文學性威脅說如果你強迫我64歲退休，我就再給你來一次68年學生運動。

在波爾多，50多名罷工教師聚集在市中心的孟德斯鳩Montesquieu高中外，一名工會成員老師指控，"今年首次生效的Blanquer bac、養老金改革以及現在的49.3。今天，讓人厭煩的罐子真的滿了！"在佩皮尼昂，大約70人在中午時分在Saint-Louis de Gonzague私立高中前設置了一個汽車路障，這是由工會間倡議的。

法國國家教育部長帕普-恩迪亞耶（Pap Ndiaye）訪問位於巴黎16區的克勞德-伯納德中學（Lycée Claude-Bernard）以象徵性啟動高中畢業會考，他保證，現階段 "沒有特別值得關注的地方"。他還說："事情正在儘可能地順利進行。"

教育部長在上周末曾表示，他將動員 "更多的監考員"，並且 "將做出必要的安排，以使考生能夠順利進入考場"。

但教師工會，包括主要的中學工會Snes-FSU、CGT Educ'action、Fnec-FP-FO和SUD-Education，已經呼籲 "繼續採取行動 "反對養老金改革，並 "在高中畢業會考考試期間進行動員，包括在可能的情況下讓監考人員罷工"。

教師工會也在抗議從3月開始舉行的這些科目考試。

由於2019年的中學畢業會考改革，這些考試已經是第二年舉行了。但在去年，由於新冠病毒疫情的原因，考試被推遲到5月。18歲的Lydia在Claude-Bernard高中外告訴法新社"3月份就科目測試，太早了。

法新社說，今年有536,081名考生（普通組390,710人，技術組145,371人）每人參加兩場考試，這兩場考試的成績共佔Bac成績的三分之一。預計在4月12日，這些分數將首次被Parcoursup平台考慮在內。