法反改革 昨晚非法示威 火燒垃圾打砸 240件破壞案 巴黎234人被逮

一名示威者在巴黎協和廣場舉行示威活動，抗議法國政府使用法國憲法的一項特殊條款第 49.3 條通過退休改革方案 2023 年 3 月 17 日

法國政府動用49.3條款鐵腕通過退休改革方案後，工會繼續在各地動員抗議活動。昨晚，全法國在未登記示威活動的場內及場外造成的火燒垃圾、打砸路邊車輛，警方記錄240起故意破壞損毀事件，首都巴黎有 234 人被逮捕。

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在養老金改革案文本通過後，法國全國成千上萬群眾聚集自發示威。《費加羅報》從警方消息來源獲悉，周一晚上，在 240起 “蓄意縱火”事件中，在巴黎，警方逮捕了 234 人。

在國民議會，反對黨提出的兩項譴責動議被否決並通過養老金改革案文後，昨天晚上在法國全國各地，在沒有報備登記下，成千上萬民眾聚集抗議示威。

除了巴黎，另外在里昂、波爾多、聖埃蒂安、第戎、斯特拉斯堡及布雷斯特等城市也有其他示威抗議活動。

昨晚，在這些示威動員期間的場內或場外，造成了重大損害。 警方必須多次使用催淚瓦斯驅散示威者，因這些示威人群燒毀街道上因罷工而堆積如山的垃圾桶，走過遇到電動車和自行車就加以撞到破壞。尤其是在首都的OPERA歌劇院和巴士底獄街區，以及許多廣告牌也被砸爛打破。

法國總理上周四動用憲法武器 49.3 ，未經投票通過改革計畫，將退休年齡從 62 歲提高到 64 歲。

本周一，反對派所提出的兩項對政府不信任動議未過關，使得備受爭議的退休改革法案在事實上得以通過。

國會反對派已經醞釀，要針對此案，推動一項全民公投。