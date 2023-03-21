法國工會抗議退休改革示威四起 馬克龍明天講話試圖安撫

法國/退休改革

在國民議會的譴責動議被否決後，法國各工會仍然呼籲動員抗議，繼續反對退休改革。從周一晚上，巴黎連續第五天爆發緊張局勢，法國各地也都爆發集會。因為缺少議會絕對多數，政府動用憲法第49.3條推動改革，在反對怒火上澆油，為平息，馬克龍報告於3月22日星期三下午1點接受TF1和法國2台聯合採訪對全國講話。馬克龍稱今天諮詢各界，把脈法國輿情。

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法國工會呼籲繼續動員，在法國各地舉行集會。法國國民議會昨天以9票之差否決了反對派彈劾政府的動議。對CGT來說，"以幾票之差拒絕這一透明的譴責動議，並不能改變什麼"。"CGT說，任何事情都不會改變工人、失業者、年輕人和養老金領取者拒絕這場退休改革的決心，每個人都無一例外地認為這種改革是不合理的、不公正的和殘酷的。"

CGT是法國第二大工會。CGT呼籲 "擴大動員"，並在3月23日（星期四）"必要時在之後"，"大規模參與可持續的罷工和示威"。工會聯合上周呼籲新的罷工和示威日，選定本周四，舉行第九天大罷工。

周一晚間，CFDT秘書長Laurent Berger在接受LCI採訪時，呼籲員工 "在周四，在工會間的框架內，以同樣的責任感動員起來"，像1月以來一樣，要求撤銷這項改革。他說，他對通過一項 "在國民議會中不佔多數 "的法律可能產生的 "憤怒 "和 "暴力 "感到擔憂，同時斷言工會將不會 "對不在工會命令下發生的任何事情負責"。他警告說："我們正在製造過去十年中最大的社會危機和過去二三十年中最大的政治危機，這本不應該"。

示威使巴黎陷入緊張局勢，主要城市都發生示威活動。人們越來越多將局勢與早前黃背心抗議運動相提並論。巴黎以及各地都報告垃圾起火、路障橫行、遊行隊伍在大街小道上行進與警方周旋捉迷藏...... 周一晚上，就在第49.3條支持的養老金改革通過後，巴黎市中心的幾條街道上立即出現了天女散花式的的抗議行動。

周一晚上總共有287人被捕，包括巴黎的234人。整個晚上，示威者分批在首都中心示威，邊走邊撞倒電動車和自行車，或放火燒毀垃圾箱。警方多次使用催淚瓦斯。

在里昂、聖埃蒂安、第戎、波爾多、斯特拉斯堡或布雷斯特，還發生了其他集會。在里爾，在地方政府門前，當地居民聽到譴責動議被否決時立即吹起了口哨和噓聲。在南特，示威活動在下午6點左右平靜地開始，到了傍晚時分變得緊張起來。有人向警察投擲瓶子，警察用催淚瓦斯回擊。

據本台報道稱，總理博爾內Elisabeth Borne稱把退休改革計畫文本直接提交給憲法委員會，以便 儘快審查。馬克龍將於3月22日星期三下午1點（巴黎時間）在電視採訪中向法國人發表講話。消息顯示，馬克龍的講話被廣泛期待。馬克龍稱今天全天進行廣泛諮詢。