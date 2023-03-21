法國記者人質獲釋抵法 馬克龍機場迎接

法國/非洲/人質

被馬里聖戰分子扣押近兩年的法國記者人質奧利維爾-杜波依斯(Olivier Dubois)今天在法國登陸並與家人團聚。他於前一天在尼日爾尼亞美與被關押了六年多的61歲美國人質傑弗里-伍德克一起獲釋。 中午過後不久，他在首都西南的維拉庫布萊空軍基地受到家人和總統埃馬克龍的歡迎。重逢伴有眼淚、微笑和擁抱。

廣告 繼續瀏覽後續

奧利維爾-杜波依斯(Olivier Dubois)周二抵達法國時告訴法新社，在被拘留的711天里，他從未受到過虐待、羞辱或毆打等折磨。

杜波依斯身着長袖T恤和黑色長褲，背着一個挎包，在經歷了從尼亞美出發的5個小時的旅程後，面帶微笑。在與馬克龍會面幾分鐘之前，他與妻子和孩子團聚。

杜波依斯說，美國人質傑弗里-伍德克，他在獲釋前兩天才見過美國人質傑弗里-伍德克，"有過一些困難的時刻，但不是像有些人所經歷的那樣身體上的磨難。

奧利維爾-杜波依斯於2021年4月8日在馬里北部的加奧被薩赫勒地區與基地組織有關的主要聖戰聯盟GSIM綁架。他此前在《解放報》和《觀點》雜誌等媒體工作，自2015年以來一直居住在馬里。

法新社說，這位48歲的記者是已知的最後一個被扣押的法國人質。他解釋說："我是在3月7日被告知獲釋的"。3月16日，有人用摩托車把他帶走，然後用小卡車把他帶到 "基達爾地區 "的一棵樹下，在那裡他等待着被最後釋放。

周一，法國總統馬克龍總統表達了他的 "巨大安慰 "和 "對尼日爾的極大感謝"。

兩人獲釋的情況目前仍不得而知，而法國與馬里執政的軍政府之間的關係已大大惡化。巴黎已經撤回了部署在那裡的所有作為反恐行動Barkhane計畫的法國士兵。

"無國界記者組織（RSF）總幹事克里斯托夫-德洛瓦（Christophe Deloire）說："我們一直被告知，法國和馬里關係的惡化並沒有影響法國人質獲釋的希望。

尼日爾至今沒有對該國的角色發表評論。

在杜波伊斯被拘留的711天里，只有兩段相關他的視頻被公布在社交網絡上。

據杜波伊斯說，他每隔兩到四個星期就會被更換一次扣留地點。

法新社稱，馬里與鄰國尼日爾和布基納法索一樣，正在經歷一場嚴重的安全危機，聖戰分子襲擊事件不斷發生。

綁架是記者和人道主義工作者（包括本地和外國）在薩赫勒地區是嚴重危險之一。兩周前在馬里北部加奧和基達爾之間被綁架的紅十字國際委員會馬里分會的兩名僱員也於周日晚上獲釋。

該報道指至少還有三名西方人質仍被關押在薩赫勒地區：2016年1月15日被綁架的澳大利亞外科醫生阿瑟-肯尼思-艾略特（Arthur Kenneth Elliott）和2015年4月4日被綁架的羅馬尼亞安全官員尤利安-蓋爾古特（Iulian Ghergut），兩人都在布基納法索遭劫持。一名德國神職人員漢斯-約阿希姆-洛雷神父自2022年11月以來就一直沒有消息，據信他在馬里被綁架。