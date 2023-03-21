馬克龍堅持3不：不解散議會不換總理不舉行公投

法國/退休改革

法國反對馬克龍推出的退休改革計畫甚囂塵上，全國示威浪潮滾滾，但馬克龍堅持改革計畫，雖然公告明天接受電視直播採訪，以期獲得法國人理解，平息怒火，但透露口風，堅持3不。

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據法新社引述參加愛麗舍宮總統陣營今天上午一場會議的人士透露，馬克龍周二決定，他不會解散國民議會、不會改組政府以及不會就法國的養老金改革舉行公投以平息抗議活動。

“三不決定”表明馬克龍的堅定立場。另一位參加愛麗舍宮會議的官員證實"不解散，不改組，不公投，"決定的存在。其中一位與會者透露這次彙集了政府和馬克龍派領導人的會議結束時的總結說，"迄今為止沒有任何妥協。"

一位在場的部長證也實了這一點。

據與會者之一說，法國總統要求他的團隊在 "最多兩到三周內 "提出 "改變方法和改革議程的建議"。

一位來自總統陣營的高官說，馬克龍希望 "確定一些明確的項目，在一個明確的議程上"，例如直到2024年夏天的奧運會，"拿出一個明確的方法"，以 "避免發現我們在一個文本上存在合法性的爭議"。

法新社說，法國總統馬克龍將於周三接受備受矚目的電視採訪，他的議會陣營的一名高級成員說，馬克龍說他將在晚些時候再次對全國講話。馬克龍希望在國民議會沒有絕對多數的情況下，更少的推動法律改革，但更多的推出條例改革。