從交通到能源等眾多行業的反退休改革間歇性罷工從未像巴黎環衛工罷工這般讓全社會受到震撼。3月22日的巴黎仍然堆滿了垃圾，但隨着環衛工開始提供最低限度的清潔工作，這座城市正在慢慢被清理乾淨。點擊以下視頻，了解詳情。

廣告 繼續瀏覽後續

01:55 巴黎環衛工大罷工緻垃圾成堆：最低限度的清潔工作已開始進行 © AP

環衛工人這個群體長期被忽略，然而他們的怒火讓這座城市的衛生條件和形象受到嚴重的打擊。人們步行穿過垃圾堆，遊客們舉起手機拍下這令人震驚的一堆堆垃圾，而隨着春天的到來和天氣變得溫和，腐臭的氣味越來越多地飄蕩在空氣中，老鼠也成群可見。

警方周二發推文表示，在環衛工罷工的第16天，已有674名環衛人員和206輛垃圾車開始提供最低限度的服務。

巴黎市環衛工人Mamadoo Gakou表示：“到處都是垃圾，我們將儘力而為，因為街道都被堵住了”。

附近兩棟建築的租房管理員Viktor Barroso表示，“環衛工開始清理街道，這讓人鬆了一口氣，因為我們這裡有兩棟相鄰的建築物要照管，而且我們有很多租戶，每天都有很多垃圾需要處理”。

一家旅行社的主管Lucas Czernek表示：“在法國，每次要推行什麼法律，都非常棘手，因為一旦我們想要改變，無論在哪個領域人們都會示威。如今政府強力通過退休法案，這是民主的嗎？還是不民主的？這激發了一場巨大的辯論，但今天我們必須有所改變，往前進，因為現狀是無法保持的”。

抵押貸款經紀人Kevin Leroy則認為：“無論如何，這不是一個好的改革，因為我認為從長遠來看解決不了什麼問題，反而帶來了一堆麻煩”。