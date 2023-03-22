明天 法政府嚴待第9個大罷工日 增派12,000憲警 僅巴黎就5,000名 前所未見
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法國全國跨工會的第九個反退休改革罷工示威日將於3 月 23 日的星期四再度大規模舉行。工會抗議政府在國會動用憲法第49.3號條款強過關山。內政部長達曼寧指出，星期四當天，全國將動員12,000 名警察和憲兵來支援維安警力，其中 5,000 名分派部署在巴黎。
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法國工會反對退休改革的工會間動員的第九個罷工日，將於星期四舉行，也就是 政府在國會動用憲法地49.3 號條款強行通過退休改革項目後的一周。
內政部長熱拉爾德·達馬寧周二宣布，警察單位計畫在 3 月 23 日星期四的工會反退休改革重第9個大罷工日子，警方將在全法國和首都巴黎進行大陣仗支援部署。
內政部宣布3 月 23 日星期四，全國將動員12,000 名警察和憲兵動員起來，帶來他們的“支援”，其中 5,000 名在巴黎。
內政部長在新聞發布會上表示，“也就是說，在養老金改革的框架下，這個動用的警察和憲兵人數是前所未有的龐大。”
法國幾個行業的工會已要求周四舉行罷工，特別是在交通和學校的員工們。 雖然 巴黎地鐵局RATP 宣布巴黎的 快線RER 和地鐵網絡的交通嚴重中斷。同時巴黎教師工會 FSU-SNUIpp Paris 在 Twitter 上表示，70% 的巴黎教師打算罷工。