明天 法政府嚴待第9個大罷工日 增派12,000憲警 僅巴黎就5,000名 前所未見

在巴黎舉行的反對法國政府退休改革計畫的抗議示威活動第三個罷工日，法國憲兵在衝突中站立。2023 年 2 月 7 日

法國全國跨工會的第九個反退休改革罷工示威日將於3 月 23 日的星期四再度大規模舉行。工會抗議政府在國會動用憲法第49.3號條款強過關山。內政部長達曼寧指出，星期四當天，全國將動員12,000 名警察和憲兵來支援維安警力，其中 5,000 名分派部署在巴黎。

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法國工會反對退休改革的工會間動員的第九個罷工日，將於星期四舉行，也就是 政府在國會動用憲法地49.3 號條款強行通過退休改革項目後的一周。

內政部長熱拉爾德·達馬寧周二宣布，警察單位計畫在 3 月 23 日星期四的工會反退休改革重第9個大罷工日子，警方將在全法國和首都巴黎進行大陣仗支援部署。

內政部宣布3 月 23 日星期四，全國將動員12,000 名警察和憲兵動員起來，帶來他們的“支援”，其中 5,000 名在巴黎。

內政部長在新聞發布會上表示，“也就是說，在養老金改革的框架下，這個動用的警察和憲兵人數是前所未有的龐大。”

法國幾個行業的工會已要求周四舉行罷工，特別是在交通和學校的員工們。 雖然 巴黎地鐵局RATP 宣布巴黎的 快線RER 和地鐵網絡的交通嚴重中斷。同時巴黎教師工會 FSU-SNUIpp Paris 在 Twitter 上表示，70% 的巴黎教師打算罷工。