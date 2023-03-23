法國抗議退休改革又一天 馬克龍凡爾賽宴請英國國王或給抗議者機會重演“捉路易16”？

法國/退休改革

法國今天又一天陷入各工會聯合號召示威的全國動員抗議浪潮。法國工會呼籲反對政府的退休改革計畫。在國民議會通過有爭議的第49.3條的法案，法國總統馬克龍昨天發表解釋性講話，工會抗議聲浪不減反而升高，社會氣氛進一步惡化。在昨天晚上，法國進入第9個抗議之夜，各地發生許多未經授權的集會和封鎖，與警方對峙凸顯緊張。馬克龍按計畫今天在凡爾賽接待登基後第一次外訪的英國國王，評論擔心，此訪問或遭抗議紛擾。

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據本台報道，法國民眾今天周四響應工會的第九天示威動員，反對3月20日通過的非常不受歡迎的養老金改革議案，該改革議案以憲法第49.3條款通過，跨黨派反對黨提出兩項譴責動議被否決。退休改革的反對者被政府進一步激怒，進行自1月19日以來的第九次大罷工。

法律通過後，一方面是總理伊麗莎白-博爾內，另一方面是議會反對派，都聲稱立即將議案提交給憲法委員會。憲法委員會將裁定退休改革議案是否符合第五共和國的基本法，並有權全部或部分地確認或否決它。憲法專家Anne-Charlène Bezzina（魯昂大學講師）在接受法新社採訪時說："憲法委員會有一個月的時間來決定，即最晚在4月21日前做出裁決"。

對這位專家來說，對退休議案進行部分批評是 "可能的"。"政府已經選擇了一個立法機制來通過這一項改革，包括糾正社會保障預算（PLFRSS）的法律草案。一些聲音，包括憲法委員會主席洛朗-法比尤斯（Laurent Fabius），已經對 "預算附加條款 "的風險發出警告，該條款威脅到財務領域以外的所有條款。

昨天中午，在幾周的社會緊張局勢加劇之後，馬克龍發表了備受矚目的電視講話。馬克龍強調，這項改革是他第二個五年任期的旗艦項目，必須在年底前實施，並忽略該法案表示歡迎。他保證說："這項改革不是他的取樂，不是奢侈，而是必需的，"面對養老基金的財務惡化和人口老齡化，馬克龍稱要捍衛 "普遍利益 "。

馬克龍確認，他既不會解散國民議會，也不會改組政府，更不會對此舉行公投。他也沒有回應關於他利用憲法條款第49.3條允許不經表決通過案文的批評。

馬克龍周三表示，他希望與社會各方就工作就業 "重新進行 "對話。

許多分析人士認為，這項改革及其引發的爭論將在馬克龍的第二個五年任期內留下不可磨滅的印記。

法國是法定退休年齡最低的歐洲國家之一，儘管養老金制度並不完全具有可比性。反對這項養老金改革的人，根據民意調查，大多數法國人認為它 "不公平"，特別是對婦女和從事艱苦工作的人。

工會聯合的遊行將於下午2點在巴黎出發。

自1月19日以來，數十萬法國人已經舉行了八次示威，以表達他們對這一改革的反對，改革最主要的措施是將法定退休年齡從62歲提高到64歲。

根據當局的記錄，3月7日是示威者的高峰，有130萬人，比1月31日還多。工會曾聲稱有350萬人上街，包括巴黎的70萬人。

自3月16日政府使用49.3條款以來，法國的抗議活動出現了激進化的趨勢。示威者和警察之間每天晚上都會發生緊張的交流，特別是在巴黎。有近千人被逮捕。

周三，全國各地還發生了幾起反對改革的封鎖事件，影響法國各地油庫、港口、公路、航空運輸、天然氣部門和大學。

在公共交通方面：周四，國家鐵路公司SNCF只能運行一半的高速列車和三分之一的區域快車。周三，法國南部的幾個車站，如圖盧茲、蒙彼利埃和尼姆，在抗議者闖入軌道後，鐵路交通被中斷。巴黎地鐵和郊區火車交通預計將 "非常混亂"。民航總局（DGAC）要求航空公司取消周四在巴黎奧利機場的30%的航班和其他機場的20%的航班。

另外，清除垃圾環衛方面： 始於3月6日的巴黎垃圾清收環衛罷工已被延長至下周一。

英國國王今天抵達法國。按計畫馬克龍應陪同英國國王夫婦前往凡爾賽，此計畫遭到譴責，稱法國街頭怒火燃燒，馬克龍卻又閑心接待英國君王。有評論擔心示威者聚集凡爾賽，對此次訪問進行干擾。法國官方預告，有可能隨時改變日程。