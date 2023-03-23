法國：總統講話後 反退休改革法抗議聲勢更浩大

法國/反退休改革抗議

法國政府上周四在議會動用憲法49.3條款強行通過養老金改革，反對派不信任動議本周一失敗，總統馬克龍周三通過電視採訪講話後，全國抗議養老金改革第九天大動員規模有增無減，出現封鎖鐵路、破壞交通、舉行罷工和示威等行動。

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在首都巴黎，全國總工會報告說有80萬名示威者，這是抗議開始以來工會報出的最高數字，當局的統計數字尚不清楚。工會還聲稱在馬賽的參與人數有創紀錄的28萬人，與當局統計的1.6萬人有巨大差距。在波爾多，工會統計了破紀錄的11萬名遊行者，雷恩有3.5萬人，南特有8萬人，根據當局的統計，這兩個城市分別有2.2萬人和2.5萬人，在示威者和警察之間發生了衝突。

警方表示，他們預計全國有 "60萬至80萬人"抗議，並指巴黎有數百名激進或潛在的暴力分子出現。全法總共動員了12000名警察和憲兵，包括巴黎的5000名警察，這也是前所未有的警力規模。

法新社記者指出，周四下午，在巴黎示威活動的隊伍前端發生了暴力事件，幾百名身着黑衣的激進分子砸碎了窗戶和街道傢具。一些被稱為 "黑塊集團 "（Black Bloc）的成員砸碎了一家便利店的窗戶，然後襲擊了一家麥當勞快餐店。

“黑色的一天”

周四，巴黎的鐵路和地鐵系統受到嚴重干擾，工會呼籲在該行業展開 "黑色一天"行動，而幾十所高中和大學在周四上午被封鎖。

法國政府已經向諾曼底的道達爾（TotalEnergies）煉油廠的罷工者 "發出徵用令"，該廠上周末被關閉，燃料運輸受阻。

法國民航總局（DGAC）已經要求航空公司取消周四和周五在巴黎奧利機場的30%的航班和其他機場的20%的航班。

周四是自1月19日以來的第九個全國性動員日，是在總統馬克龍接受電視採訪的第二天。儘管根據民意調查，這個將退休年齡從62歲提高到64歲的法案不得人心，但法國總統在電視講話中還是強調改革應在 "年底前 "實施，並說承擔 "不受歡迎"的局面。

馬克龍辯解說，面對養老基金的財政惡化和人口老齡化的局面，該法案的實施出於"共同利益 "的目的，但反對者則認為這個改革是 "不公正的"。工會也一致譴責國家元首對街頭抗議的 "蔑視 "和 "否認"。

周四的動員會是最後的力量展示嗎？據一位接近政府的消息人士稱，行政部門希望抗議活動之後會 "逐漸消失"，"本周末 "一切都會恢復正常。 但工會間的團體並沒有解除武裝：他們將於周四晚上在巴黎被視為溫和的工會CFDT總部開會，該工會的領導人周三指責馬克龍有關他的講話是 "撒謊"。

馬克龍本人已經於周四下午抵達布魯塞爾參加歐洲理事會會議。