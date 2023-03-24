法周四反改革示威457人遭逮 441憲警受傷 出現《黑資產階級》新貴暴徒

法國內政部表示，2023年 3月23 日，約108.9萬名抗議者參加了示威遊行，反對總統養老金改革，僅巴黎遊行人數就有 11.9 萬人。

法國內政部長熱拉爾德. 達曼寧 （Gérald Darmanin） 周五(24日)指出，在周四工會動員的反對養老金改革的第 9 天的示威活動期間，逮捕 457 人，共有441 名警察和憲兵受傷。他並點名， 周四巴黎示威遊行隊伍中出現約有“1500名”屬於新貴階層暴動者，應被稱為《黑色資產階級》的打砸搶暴徒。

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法國內政部長達曼寧 Gérald Darmanin 周五指出，在周四動員反對養老金改革的第 9 天的示威活動期間，逮捕 457 人，441 名警察和憲兵受傷。

法國Cnews 新聞電視台周五對內政部長達曼寧進行訪談時，達曼寧還證實指出，周四在跨工會的反退休改革街頭示威期間，巴黎發生了“903 起街道設施或垃圾桶起火。安全人員逮捕了457 人。與此同時，有441 名警察和憲兵受傷。

就像星期四晚上在巴黎警察總部一樣，熱拉爾德.達馬寧將矛頭指向“極左派”政黨支持者的暴力行為，他並強調了示威者的“激進化”現象。

他說：“極左派想要攻擊共和國，”並認為法國需要“發出集體譴責信息。” 他說，感到驚訝的是，政界人士對受傷的警察和憲兵人數缺乏反應，自養老金改革挑戰開始以來就有“幾千名”受傷。 他說，“抹黑警察和憲兵是一種民粹運動”。

他繼續說道，法國民眾必須覺醒並譴責極左分子和叛亂分子。 他們人數很少，但他們非常暴力，”

《黑色資產階級》新貴暴徒：

對於星期四巴黎示威遊行隊伍中估計有“1500名”身着黑衣的街區“打砸搶燒暴徒”，部長達曼寧認為，人們應該將他們稱為《黑色資產階級》，因為其實他們是一些來自“好人家的人”新貴階級。，但極盡所能地打砸搶。

達馬寧根據現場形勢分析判斷，這些 “黑色資產階級”示威者如果 “能殺死”一名警察或憲兵，“他們會感到很高興”。

他並強調了警方執勤時，為盡量“避免造成有一人的死亡”所做的“艱巨”工作。周四結果 “沒有人死亡，也沒有人受重傷，”這位部長繼續說道，但他提到了一名示威者在魯昂受重傷，事發情況尚未確定。