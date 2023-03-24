法國禁止政府僱員在公務手機上使用TikTok等娛樂性應用程序，立即生效

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法國公共職能與轉型部在一份聲明中宣布，政府於3月24日星期五禁止在250萬國家公務員的公務手機上安裝和使用“娛樂性”應用程序，立即生效。這一決定尤其涉及TikTok、Twitter或Instagram等社交媒體平台，以及遊戲和在線視頻應用程序。

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法國公共職能與轉型部部長蓋里尼(Stanislas Guerini)周五通過推特表示：“為了確保我們的行政部門和公職人員的網絡安全，法國政府已決定禁止國家公務員的公務電話使用娛樂性應用程序，如TikTok。”

法國公共職能與轉型部的聲明稱：“幾個星期以來，我們的多個歐洲和國際合作夥伴已經採取措施，限制和禁止其行政部門下載和安裝TikTok應用程序。”

聲明續指：“經過對相關問題的分析，特別是安全問題，政府決定禁止在提供給公職人員的公務電話上下載和安裝娛樂性的應用程序。公共職能與轉型部部長斯達尼斯拉斯·蓋里尼今天向各部部長和各部秘書長發出了相應的指示。”

聲明指出：“事實上，娛樂性應用程序不具備部署在行政設備上所需的網絡安全和數據保護水平。因此，這些應用程序可能對這些行政部門及其公職人員的數據保護構成風險。”

據該部的說法，這項禁令立即並統一執行。法國公共職能與轉型部補充說：“出於專業需要，如一個行政部門的機構通信，可以在特殊情況下批準例外情況。”

知情人士告訴法國新聞廣播電台（franceinfo）稱，雖然當局沒有制定“堅定和確定的”被禁應用清單，但主要涉及三個類別。它們是“娛樂”、“遊戲”和“流媒體”應用，如奈菲（Netflix）。