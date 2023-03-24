馬克龍周五表示“聽從工會的安排”，但不談退休改革

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法國總統馬克龍周五表示他“聽從工會的安排”，但並沒有表示可以重新討論退休改革問題。

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法新社報道，法國總統馬克龍周五表示，他“聽從聯合工會的安排”，以討論與工作相關的問題，但是，馬克龍並沒有表示可以重新討論他的退休改革法案。儘管法國的社會抗議活動導致英國國王查爾斯三世的國事訪問被推遲，但是法國總統表示不希望“國家停滯下來”，馬克龍打算“繼續前進”。

周四，全法國爆發了第九次抗議馬克龍退休改革的大規模示威活動，而且，這第九次大動員出現了很多的暴力。

周五，在這次以暴力為標誌的大動員後的第二天，CFDT工會的負責人貝爾熱（Laurent Berger）呼籲馬克龍將退休改革這個他第二個五年總統任期的旗艦項目暫時“擱置”六個月，以便讓局勢平靜下來。

不過，周五在布魯塞爾參加歐盟理事會的馬克龍沒有同意這一請求。馬克龍說，“我指出過，我們可以在職業辛勞、職業生涯結束期、轉行、職業生涯發展、工作條件、某些領域的薪酬等問題上前進”，“因此，如果聯合工會願意來與我會面以推進所有這些主題的話，我將聽從聯合工會的安排”。

馬克龍還補充說：“其餘的部分以及退休改革，已經提交給了憲法委員會。很明顯，我們將等待（憲法委員會的）決定”。法國憲法委員會應該在不到一個月的時間內就馬克龍的退休改革法案提出它的意見。

法國各工會都認為馬克龍的回答是不夠的。聯合工會呼籲下周二進行第十次反退休改革大動員。