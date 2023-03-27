法國：反退休改革第十次大動員的前夕，馬克龍試圖平息憤怒

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反對法國總統馬克龍退休改革的法國聯合工會將於28日星期二舉行第十次大動員。在第十次大動員的前夕，馬克龍試圖平息人們的憤怒。

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在法國政府強行通過退休改革法案一個星期後，總統馬克龍周一表示，他希望向工會“繼續伸出手”。法國政府則宣布，周二將採取“前所未有的安全措施”，尤其是在巴黎，因為當局擔心星期二的示威活動中會出現暴力事件。

法新社指出，在反對馬克龍的將法定退休年齡從62歲推遲到64歲的退休改革的第十次大動員的前夕，法國當局一會兒吹熱風，一會兒吹冷風。

根據周一公布的一項民意調查，法國總統馬克龍的支持率暴跌，他只有28%的正面意見了。周一，馬克龍召集政府高層和他的陣營的領導人聚集在總統府共進午餐，午餐前，馬克龍重申，他希望讓局勢平靜下來。

根據一位與會者，馬克龍說：“我們必須繼續向工會力量伸出手。”馬克龍還重複了總理博爾內的對話呼籲。但是，總統只想與工會方面討論與工作條件相關的問題，比如，工作的辛苦程度，老年人的就業，在職培訓等等，而不同意CFDT工會負責人貝爾熱提出的在六個月內暫時擱置退休改革的要求。

周一，法國內政部長達馬南宣布，為了應對周二大規模示威遊行中可能出現的暴力，他將部署“前所未有的安全措施”，動員1萬3千名警察和憲兵來維持秩序，其中的5500人部署在巴黎”。