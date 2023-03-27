視頻 法國政府試圖走出退休制度改革引發的危機

法國/社會

法國周二進入反對退休改革抗議行動的第十天，總理博爾內試圖通過妥協措施來走出本次社會危機，請看France24 Karima Kiki的報道。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總理博爾內周一3月27日試圖推出走出退休制度改革引發社會危機的方案。

上周法國總統與總理會面時表示既不想解散也不想組建新政府，總統首先要表達他對伊麗莎白·博爾內作為總理的信心，希望有幾項新設想，總統要贏回新多數議員的支持，以便推行下一步如移民法等的改革。

另外，法國工會號召周二3月28日再次舉行罷工抗議行動，周一工會成員封鎖了巴黎盧浮宮，抗議法國政府用49.3款直接通過提高法定退休年齡的法案。