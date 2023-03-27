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視頻 法國政府試圖走出退休制度改革引發的危機

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La Première ministre Élisabeth Borne a engagé la responsabilité du gouvernement par le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.
La Première ministre Élisabeth Borne a engagé la responsabilité du gouvernement par le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL
作者： 羅拉
2 分鐘

法國周二進入反對退休改革抗議行動的第十天，總理博爾內試圖通過妥協措施來走出本次社會危機，請看France24 Karima Kiki的報道。

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法國總理博爾內周一327日試圖推出走出退休制度改革引發社會危機的方案。

上周法國總統與總理會面時表示既不想解散也不想組建新政府，總統首先要表達他對伊麗莎白·博爾內作為總理的信心，希望有幾項新設想，總統要贏回新多數議員的支持，以便推行下一步如移民法等的改革。

另外，法國工會號召周二328日再次舉行罷工抗議行動，周一工會成員封鎖了巴黎盧浮宮，抗議法國政府用49.3款直接通過提高法定退休年齡的法案。

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