法公共債務赤字仍嚴重惡化 臨近三萬億歐元具象徵意義里程碑

法國的公共債務赤字仍然嚴重惡化，將近30000億歐元。然而，與所預測的 5% 的赤字相比，2022年法國赤字佔了 GDP 的 4.7% ，正在改善中， 國家債務高達111.6%，也就是逼近了3萬億歐元。

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在法國準備迎接反對養老金改革的新動員日之際，經濟統計局(INSEE) 周二（28日）公布其對 2022 年公共賬戶的首次估計。

不出所料，它們顯然帶有近年來所經歷的危機的傷痕。

根據費加羅報引述經統局的數據，法國公共赤字佔國內生產總值 (GDP) 的 4.7%，國家債務占 111.6%；2021 年的同一數據，赤字佔比GDP為 6.5% ，國家債務為其 112.8%。 因此，法國不可避免地接近 30,000 億歐元債務的象徵性里程碑，但仍未超過 29,500 億歐元。

儘管法國政府赤字惡化，但本次這些數字對於法國經濟部來說是個好消息，因為該部預計會有更猛烈的衝擊。 其最新的赤字估計原本為 5%。

赤字原因本質上是通貨膨脹，通過稅收收入的支持，解釋了這種與預測的差異。 因為與 2021 年相比，2022年增值稅收入增長了近 9%。