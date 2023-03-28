法國第十輪反退休改革罷工遊行 當局部署1.3萬警力

法國/退休改革/抗議

法國憲法委員會裁決退休改革法案的前一天，法國工會定於今天3月28日下午舉行第十次反退休改革罷工抗議。鑒於示威遊行的暴力趨勢，當局部署1.3萬警力，其中5500在巴黎。

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法國反退休改革運動繼續和政府角力，八大工會3月28日周二在法國各地舉行罷工示威，進行第十次高風險遊行。

今天在巴黎的抗議遊行將從下午14點開始，遊行的線路從城東的共和國廣場到更東邊的民族廣場。

這場反退休改革的抗議運動已經出現越來越多的打砸燒暴力趨勢，但工會不承認與暴力有任何關係。

法新社說，反退休改革的抗議運動，明顯有更多年輕人參與，警方今天將出動前所未有的13000人，其中5500人部署在巴黎。

從網絡流傳的視頻可見，在之前的示威遊行中，巴黎警方採用摩托車雙人組合追擊快速移動的暴力抗議者。

明天周三，法國憲法委員會將對已被眾參兩院通過的延長退休年齡的改革方案做出裁決意見。對於法國政府來說，這將是民主程序的最後一步。而之前法國議會以9票之差，未能通過對政府的不信任案，也被政府認為是認可其退休改革的一個民主程序。

法國總統馬克龍周一與總理博爾內及執政黨高層磋商，尋求平息局勢的方案，他表示希望向工會“繼續伸出手”。周一公布的一項民意顯示，馬克龍的支持率跌到28%。

但他的政府不想在64歲退休的年齡上讓步，只想在工作辛苦程度，老年人就業，職業培訓等方面做讓步，也不同意法國最大工會民主工聯（CFDT）負責人貝爾熱提出將退休改革擱置半年的要求。貝爾熱表示，政府需要對其退休改革做出大幅改變，否則他不會接馬克龍伸出的手。